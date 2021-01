L'OM se penche sur l'indésirable Fox Demarai Gray

La suite après cette publicité

Qui dit 1er janvier dit souvent ouverture du mercato. Concernant la France et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, le marché des transferts hivernal ouvrira ses portes dans quelques heures, ce samedi 2 janvier, pour les fermer le lundi 1er février. Beaucoup de clubs vont tenter de se renforcer et l'Olympique de Marseille pourrait en faire partie.

Avec la crise financière liée au Covid-19 et des comptes pas très fournis, le club phocéen ne réalisera pas de folies. Mais André Villas-Boas l'avait répété juste avant Noël, il espère que ses dirigeants réaliseront un joli coup. Et ça tombe bien car beaucoup de joueurs en fin de contrat en juin prochain peuvent négocier avec des écuries, et l'OM suivrait avec attention la situation de l'un d'entre eux.

L'AS Monaco et Benfica aussi intéressés

D'après les informations du Sun, le club du sud de la France fait partie de la belle liste de courtisans du joueur de Leicester City Demarai Gray. Milieu offensif polyvalent mais plus habitué à joué à droite, l'Anglais de 24 ans ne veut pas prolonger avec les Foxes et peut donc discuter avec n'importe quel club dès aujourd'hui. Arrivé en janvier 2016 à Leicester, le numéro 7, qui jouait plus régulièrement l'an passé avec les Foxes (29 matches, 3 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), ne fait plus du tout partie des plans de Brendan Rodgers.

La preuve avec ses statistiques en 2020/21 : une apparition en Premier League (18 minutes contre Crystal Palace lundi soir) et un match complet d'EFL Cup face à Arsenal le 23 septembre. Sinon, Demarai Gray a joué avec la réserve. Un départ est donc d'actualité et l'OM semble sur le coup selon le média britannique, qui évoque aussi l'intérêt de Benfica et de l'AS Monaco. Les Phocéens réussiront-ils à séduire Gray ? Affaire à suivre.