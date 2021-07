OM : Dario Benedetto se rapproche de São Paulo

La suite après cette publicité

Dario Benedetto est en instance de départ de Marseille. Depuis quelques jours, les Phocéens discutent avec São Paulo, qui semble être en pole position pour attirer le buteur argentin. Et comme le révèle ESPN Brésil, les choses vont dans le bon sens.

Déjà, parce qu'un accord avec l'OM serait tout proche. Mais aussi parce que l'attaquant souhaite rejoindre São Paulo, et enfin, parce que l'autre club le plus intéressé, Valence (les médias espagnols évoquaient plutôt Elche, NDLR), aurait finalement abandonné le dossier. Reste donc à se mettre d'accord sur les derniers détails, et Benedetto devrait évoluer au Brésil cette saison.