OM : l’appel à la révolte de Daniel Riolo

Après les accusations de John Textor au micro de RMC et de Jérôme Rothen, venu attaquer Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune, Daniel Riolo a appuyé les propos du président lyonnais, appelant à une union autour de lui. L’éditorialiste de RMC a expliqué dans Rothen s’enflamme qu’il espérait «que d’autres présidents parlent. Et notamment que l’OM se réveille. Mon grand souci, c’est que l’OM se réveille. Parce qu’il n’y a que l’OM qui pourra faire bouger notre football. Je veux que Pablo Longoria bouge, qu’il en parle à (Frank) McCourt, qui est beaucoup trop loin. Il n’y a que ça, sinon notre foot ne se sauvera pas.»

Le journaliste a soutenu les opinions de John Textor, en relativisant sur la situation de l’Olympique Lyonnais. «Dire que ce que dit John Textor retient notre intérêt, être d’accord avec lui, ça ne veut pas dire qu’on apprécie forcément son modèle, sa façon de gérer son club. C’est juste la seule personne qui a le courage de parler à ce jour», a tenu à souligner Daniel Riolo. L’OM et l’OL main dans la main ?