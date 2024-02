PSG : Laure Boulleau égratigne Luis Enrique

Hier soir, le PSG s’est imposé 2 à 0 face à la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Après une première mi-temps compliquée et un coup de gueule de Luis Enrique dans les vestiaires, les Parisiens ont réussi à l’emporter. Malgré cela, le cas du coach francilien a été au centre des débats en Espagne, où la presse est divisée. En France, le technicien espagnol ne fait pas l’unanimité non plus. Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau a donné son avis sur Luis Enrique.

« Dans la relation humaine, Diego Simeone est plus sympathique que Luis Enrique. Il est à la limite du manque de respect envers ceux qui lui posent des questions. Ça me met à l’aise car je n’ai pas l’impression qu’il soit méchant. Il a du mal à gérer sa nervosité, si ce n’est par moments ». Le coach du PSG a, en revanche, été défendu par David Ginola et Samir Nasri. Les deux consultants apprécient sa personnalité franche.