Ballon d'Or : Karim Benzema soutenu par Sadio Mané

Sadio Mané est bon prince. Alors que le Sénégalais semble être le seul joueur à pouvoir contrarier Karim Benzema dans la course au Ballon d'Or, ce dernier a lui-même reconnu que le Français méritait, sans débat possible, de soulever la récompense individuelle ultime. Après la large victoire du Bayern Munich face au Viktoria Plžen (5-0) ce mardi, match dans lequel il s'est distingué par un nouveau but, l'ancien de Liverpool s'est exprimé.

« Honnêtement, je pense que Karim le mérite cette année. Il a fait une grande, grande saison avec le Real, avec qui il a gagné la Ligue des champions… Il le mérite largement, donc je suis très content pour lui. » Une nouvelle preuve d'humilité venue de la part du champion d'Afrique en titre, qui sacre officieusement le Madrilène, lui qui devrait officiellement l'être le 17 octobre prochain.