Lionel Messi a choisi l’Arabie saoudite selon l’AFP !

Et si c’était déjà la fin du feuilleton Messi ? Depuis des semaines déjà, on évoquait surtout un possible retour à Barcelone. Joan Laporta et ses équipes travaillaient ainsi sur un contrat pour La Pulga, qui semblait séduite par l’idée de revenir en terres catalanes, là où elle a gagné tant de titres et inscrit tant de buts. Mais, entre temps, l’Arabie saoudite et le club d’Al Hilal se sont immiscés.

Comme dévoilé par nos soins, le pays du Golfe veut mener une politique de mercato agressive, avec le gouvernement local qui prend en charge le marché de ses plus grands clubs. Objectif ? Faire venir plusieurs galactiques pour donner de la visibilité au championnat et hausser son niveau. Al Hilal avait ainsi pour objectif de faire venir l’Argentin, et c’est en passe d’être conclu.

C’est bouclé

Comme l’indique l’AFP, c’est acté : Lionel Messi jouera à Al Hilal la saison prochaine. Des sources locales ont affirmé à l’Agence France Presse que tout est bouclé, et que l’Argentin va signer un contrat colossal en Arabie saoudite. Il évoluera donc dans le même championnat que Cristiano Ronaldo, actuellement à Al Nassr, et son arrivée sera un nouveau coup de projecteur énorme pour le championnat saoudien.

Un coup dur pour le FC Barcelone, qui rêvait clairement de revoir La Pulga revêtir la tunique blaugrana, à tel point que le numéro 10 lui était déjà réservé pour la saison prochaine. Du côté du PSG, on avait déjà mis de côté l’hypothèse d’une prolongation. Une destination qui peut paraître un peu surprenante, puisque tous les médias s’accordaient à dire qu’il voulait continuer en Europe et espérer décrocher une dernière Ligue des Champions. Mais les arguments plus que solides des Saoudiens ont sûrement fait changer d’avis l’Argentin !