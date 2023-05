Les stars que veut recruter l’Arabie saoudite avec son ambitieux projet d’ambassadeurs

L’Arabie saoudite, nouvelle place forte du football au Moyen-Orient ? C’est en tout cas l’objectif que semblent afficher les Saoudiens. Comme révélé un peu plus tôt cette semaine dans nos colonnes, le gouvernement saoudien s’investit clairement dans le championnat local. Il va même prendre en main le mercato de ses clubs jusqu’à la mi-juin, avec pour objectif de faire venir de nombreux galactiques. Il faut dire que l’arrivée de Cristiano Ronaldo - même si le Portugais a connu quelques péripéties - a été un énorme coup de projecteur pour la ligue saoudienne et même pour le pays de façon générale. Et ce, après un bon Mondial 2022.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’objectif des décideurs du pays est de doter les quatre gros clubs du pays d’une véritable star, qui remplirait le rôle d’ambassadeur du championnat. Des stars et des paillettes comme premières bases d’un projet qui vise surtout à améliorer le niveau et la visibilité du championnat local. L’ancien CEO de Manchester City Garry Cooke a même été recruté pour mener à bien ce projet ambitieux. Un peu à la manière de ce que fait Antero Henrique au Qatar. Les écuries concernées sont Al Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, ainsi qu’Al Hilal, Al Ittihad et Al Ahli.

À lire

Real Madrid : un club prêt à récupérer Luka Modric avec une folle proposition

Du pain sur la planche

Al Hilal souhaite ainsi enrôler Lionel Messi, qui ne va pas rester du côté du Paris Saint-Germain. Si le FC Barcelone tient la corde en ce moment, et que l’Argentin a lui aussi envie de revenir à la maison, les Saoudiens ont logiquement des arguments financiers plus que solides pour convaincre La Pulga de faire une croix sur un retour en Catalogne. De son côté, Al Ahli rêve de Luka Modric, comme dévoilé plus tôt, même si la tendance dans le cas du Croate est à une prolongation du côté du Real Madrid jusqu’en 2024.

La suite après cette publicité

Al Ittihad a de son côté, pour ambition, de faire venir Karim Benzema. Ce dernier a même discuté avec le vice président du leader du championnat, déclinant poliment sa proposition. Lui aussi devrait rester à Madrid jusqu’en 2024. Nul doute qu’en cas d’échec des pistes citées précedemment, le gouvernement saoudien a d’autres jolis noms en stock pour renforcer son championnat…