PSG : la nouvelle disasterclass de Lionel Messi

Arrivé en terres parisiennes l'été dernier, Lionel Messi (34 ans) était sans doute loin d'imaginer la saison qu'il s'apprêtait à vivre, lui qui pensait même prolonger son histoire d'amour avec le FC Barcelone. Attendu au tournant dans la capitale française, le septuple Ballon d'Or réalise pourtant un exercice plus que décevant et (très) loin de ses standards habituels. Un rendement insuffisant provoquant inexorablement la colère du public parisien, frustré par l'incapacité de la Pulga à se montrer décisif. En difficulté physiquement, l’international argentin (160 sélections, 81 buts) peine ainsi à briller en Ligue 1 et ce n'est pas sa nouvelle prestation sans saveur observée à la Meinau qui risque de faire taire les critiques à son égard.

Une nouvelle fois muet devant le but vendredi soir lors du match nul (3-3) concédé par les Parisiens face au RC Strasbourg lors de la 35ème journée de Ligue 1, le récent vainqueur de la Copa América reste ainsi bloqué à quatre petites réalisations seulement dans le championnat de France. Des statistiques inquiétantes qui résument à elles seules les difficultés du natif de Rosario à s'imposer dans un football plus rugueux que celui observé en Liga. Sifflé par son propre public après l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, Messi souffre, par ailleurs, de la comparaison avec son éternel rival : Cristiano Ronaldo. Dans cette optique, l'attaquant de Manchester United, de retour à Old Trafford, a déjà fait trembler les filets à 17 reprises en Premier League depuis le début de la saison.

Des statistiques désolantes, un rendement inexistant !

Chiffre encore plus éloquent, le Lusitanien peut se targuer de 5 buts inscrits au cours du mois d’avril, soit un de plus que son concurrent argentin (4) sur toute la saison de Ligue 1 ! Et quand bien même l'ancien barcelonais peut se rassurer avec son bilan affiché sur la scène européenne (5 buts en 7 matches de LdC), l'enchaînement de ses prestations moroses a de quoi interroger. Vendredi soir, face à des Strasbourgeois révoltés et toujours dans la course à l'Europe, Messi s'est d'ailleurs fendu d'une nouvelle performance cataclysmique. Un triste visage pour celui qui est très souvent élevé au rang de meilleur joueur de la planète football. Errant comme une âme en peine sur la pelouse alsacienne, le numéro 30 du PSG n'a jamais semblé dans le rythme d'une rencontre pourtant vivante.

Absent en phases offensives, l'Argentin, positionné très bas sur le terrain, n'a certes pas perdu beaucoup de ballons mais s'est rendu coupable d'une inactivité désolante. Comme souvent (toujours) totalement désintéressé du match lorsque son équipe devait défendre, il s'est surtout montré absent dans le jeu d'attaque des siens. Indigne d'un joueur de ce calibre. Incapable de faire la différence, dépassé par l'agressivité adverse dans les duels, il a finalement dû attendre la 89ème minute de jeu avant de cadrer sa première frappe... Pour le reste ? Un coup-franc au ras du poteau et puis c'est tout. Récoltant la note de 4 par notre rédaction, de 5 sur L'Equipe et de 3,5 par Le Parisien, Messi n'a, une nouvelle fois, rien montré, comme lors du Classique face à l'OM. Un match, en définitive, à oublier. Un de plus...