PSG-OM : Lionel Messi, une prestation triste et insipide

Pour clôturer en beauté cette 32e journée de Ligue 1, un nouveau Classique PSG-OM était proposé aux amateurs de ballon rond dimanche soir. Du spectacle, des buts, et une belle ambiance étaient alors espérés, mais il n'en a rien été. Concernant l'ambiance, les supporters avaient annoncé une grève des encouragements et ils l'ont fait, le Parc des Princes sonnant creux. Pour le résultat, oui le club de la capitale s'est imposé sur le score de 2-1 mais pour la manière, on repassera. Et un homme est passé au travers de sa rencontre, représentant ainsi les problèmes parisiens de dimanche, c'est Lionel Messi.

Titularisé en attaque par Mauricio Pochettino aux côtés des deux autres stars Neymar et Kylian Mbappé, l'ancien capitaine du FC Barcelone a livré une bien triste prestation dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil. Pas très en vue durant toute la rencontre, «La Pulga» n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et a manqué de précision, à l'image de son coup-franc largement au-dessus (22e). Quelques minutes plus tard, le principal concerné pensait alors enfin marquer, mais un hors-jeu venait casser l'ambiance juste avant la pause (41e). Pas de but donc pour le numéro 30 parisien, mais la prestation dans l'ensemble laisse à désirer.

Un Messi trop timide ?

Peu tranchant dans ses dribbles et ses prises de balle, l'international argentin (160 sélections, 81 buts) n'a jamais réussi à faire basculer cette rencontre, la faute également à un gros pressing marseillais sur lui, parfois avec Mattéo Guendouzi et Pape Gueye au marquage aidés par Boubacar Kamara. Sur le plan défensif, il a aussi été en dessous avec plusieurs duels perdus notamment face au milieu de terrain sénégalais qui a répondu présent, surtout dans le premier acte.

De quoi s'inquiéter pour la suite et la fin de saison de Lionel Messi ? La réponse va vite arriver puisque le Paris SG rejouera, comme les autres équipes de Ligue 1, dès mercredi face à l'Angers SCO (21h, 33e journée). Et dans le sprint final pour le titre, le club de la capitale aura besoin de toutes ses stars en forme, l'ancien Catalan compris.