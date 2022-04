Strasbourg - PSG : les notes du match

Officiellement vainqueur du Championnat de France la semaine dernière, le Paris Saint-Germain se déplaçait tranquillement à Strasbourg, ce vendredi soir et en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1. Et si les Parisiens n'ont plus rien à jouer dans ce sprint final, c'est bien tout le contraire pour le RCSA, désireux de réaliser son rêve et de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Et malgré la présence du trio Mbappé-Messi-Neymar, les Alsaciens n'ont pas eu de mal à ouvrir rapidement le score, après un coup de canon, au premier poteau, de Gameiro (1-0, 3e), sur un superbe service de Perrin. À la suite de cette entame de match folle, les hommes de Stéphan pensaient ensuite faire le break, mais Thomasson était signalé hors-jeu (18e) au grand désespoir du public de la Maineau.

Strasbourg, un point à l'envie

Derrière, le PSG enclenchait enfin la vitesse supérieure et égalisait dans la foulée, grâce à un duel remporté par Mbappé, devant Sels (1-1, 23e). Après la pause, les Strasbourgeois faisaient le maximum pour reprendre l'avantage... mais Prcić (56e), puis Ajorque (62e) manquaient le cadre. Derrière, punition immédiate puisque Hakimi était à la conclusion d'un beau mouvement collectif entre Verratti et Mbappé (2-1, 64e), avant le doublé de l'international français, bien aidé par une passe en retrait suicidaire de Djiku (3-1, 68e).

Strasbourg réduisait ensuite le score, sur un but de Verratti (3-2, 75e), contre son camp. Mais alors qu'on se dirigeait vers une nouvelle victoire parisienne, Lienard trouvait Caci au second poteau et égalisait d'une belle reprise pour faire hurler la Maineau (3-3, 90e+4). Un point précieux obtenu au classement pour le Racing (5e), qui reste européen avant son déplacement à Brest. La suite pour les Champions de France ? La réception de Troyes, sans Neymar, suspendu après un carton jaune reçu en fin de match.

L'homme du match

Gameiro (7,5) : capital contre le PSG. Le Français démarrait fort face à l'un de ses anciens clubs. Après un magnifique appel en profondeur, il recevait le bon ballon de Lucas Perrin et éliminait Kimpembe dans la course avant d'envoyer une frappe puissante au fond des filets de Donnarumma dès le début de la rencontre (2e). En seconde période, il tergiversait trop dans la surface parisienne, et ne cadrait pas sa frappe sur la deuxième tentative (51e et 77e). Également auteur de deux passes clés, il réalisait une rencontre complète, montrant le chemin à ses partenaires, notamment dans l'envie avec un état d'esprit irréprochable.

RC Strasbourg Alsace

Sels (5,5) : sur la première occasion du PSG, le portier belge du Racing était battu entre ses jambes par Mbappé (23e). Sérieux sur le coup franc de Messi ou sur la frappe de Neymar en première période, il ne pouvait rien sur le but d'Hakimi au 6m peu après l'heure de jeu (64e) et sur son face à face avec Mbappé quelques minutes plus tard (68e).

Guilbert (5) : prêté pas Aston Villa, l'arrière droit français était battu dans la profondeur par la vitesse de Mbappé sur l'égalisation du PSG (23e). Sinon il était plutôt concerné défensivement et proposait quelques montées même s'il ne réussissait pas à transformer de nombreux centres à l'image de celui en première intention qui finissait dans les tribunes (32e), ou de sa frappe qui trouvait le même chemin (77e). Remplacé par Caci (82e), auteur de l'égalisation strasbourgeoise dans les derniers instants.

Perrin (6) : le jeune joueur prêté par l'OM était auteur d'une très belle passe décisive d'entrée de jeu pour Gameiro (2e). Il a ensuite était très sérieux défensivement, remportant la plupart de ses duels, réalisant de bonnes interceptions, et proposant quelques bons longs ballons. Remplacé par Le Marchand (69e).

Nyamsi (5,5) : arrivé de Rennes l'été dernier, l'international U20 français a réalisé un match correct. Rarement au duel avec les attaquants parisiens, il était pris dans son dos par Mbappé sur le doublé du Français. Il n'était également pas en réussite dans le jeu long mis à part lors de son long ballon dangereux dans l'axe obligeant Donnarumma à sortir de sa surface (35e). En revanche il était précieux pour ressortir le ballon.

Djiku (5) : précis dans ses transmissions, l'international ghanéen (11 sélections) a également réalisé quelques bonnes interceptions, cependant il n'arrivait pas toujours à contenir les attaquants parisiens dans les duels et il était coupable d'une mauvaise passe en retrait sur le doublé de Mbappé (68e).

Lienard (6) : le capitaine strasbourgeois réalisait un match moyen face aux Champions de France jusqu'au temps additionnel où il a su se montrer décisif. Pas très précis dans son jeu long ou dans ses centres tout au long de la rencontre, il offrait comme un symbole le centre sur l'égalisation de son équipe d'un très ballon enroulé dans la boîte pour le but de Caci (92e). Il voyait également sa tentative de demi-volée puissante à l'entrée de la surface être contrée par un défenseur parisien (56e). Il était averti à l'heure de jeu (60e).

Thomasson (6) : à l'image de son équipe, le numéro 10 strasbourgeois a baissé d'intensité au fil de la rencontre et il n'était plus sur le terrain lors du réveil du Racing. Néanmoins, il était souvent présent dans les offensives de son équipe, réalisant 2 passes clés. Impliqué défensivement (2 interceptions), il perdait cependant de nombreux duels (3/11). Remplacé par Sissoko (69e)

Prcic (6,5) : précieux dans l'entrejeu, l'international croate interceptait de nombreux ballons, comme lors de sa belle récupération dans l'axe avant le but finalement refusé de Thomasson (8e) ou lors de son bon retour dans l'axe devant sa surface (61e). Il réalisait plusieurs fautes et était averti pour une sur Mbappé devant la surface (40e). Sa frappe puissante de loin ne passait pas loin du but adverse (55e) et il n'était également pas mauvais dans le jeu long (82e). Remplacé par Aholou (77e).

Bellegarde (7) : averti dès le début de la rencontre (8e), cela n'a pas empêché le jeune français de réaliser une prestation aboutie face au PSG. Important dans la récupération, il mettait de l'intensité et était intéressant dans la projection balle au pied et dans les dernières passes (2 passes clés). Il tentait même sa chance de loin mais manquait le cadre de peu (43e).

Ajorque (5) : l'avant centre au 12 buts cette saison en Ligue 1 a vécu un match compliqué face au PSG. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, ou alors il était signalé hors-jeu (2), mais il était important notamment en première période dans le pressing pour gêner la relance de la défense parisienne et dans les duels aériens. Remplacé par Diallo (69e), qui voyait sa tête contrée par Verratti finir au fond des filets (75e), et qui aurait même pu égaliser en fin de rencontre (89e).

Paris Saint-Germain