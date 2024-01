JT Foot Mercato : le mercato mouvementé du Stade Rennais

Rennes sur tous les fronts

Le club breton est en train de vivre un mercato mouvementé, surtout à cause de Nemanja Matic. En début de semaine, le milieu de terrain serbe a vidé son casier et est parti à Londres. Le joueur de 35 ans aurait déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour un transfert dès cet hiver. Jeudi soir, le Serbe a joué la carte de l’apaisement dans un long message publié sur Instagram où il expliquait notamment son absence de trois jours non justifiée. De retour à Rennes ce vendredi, l’ancienne star de Manchester United et de Chelsea va rencontrer aujourd’hui ou demain le directeur sportif des Rouge et Noir, Florian Maurice et le président rennais Olivier Cloarec pour discuter de son avenir selon nos informations. Le club se pencherait déjà sur de possibles remplaçants. D’après L’Équipe, Florian Maurice explore plusieurs pistes dont celle menant à Pierre Lees-Melou. Ouest France nous apprend, en effet, que le SRFC a fait une offre de 10 M€ à son voisin du Finistère. Le club breton veut aussi se renforcer en attaque. Le quotidien régional rapporte que les Bretons visent le co-meilleur buteur actuel d’Eredivisie, le Grec Vangelis Pavlidis. Mais il n’est pas le seul puisque Moise Kean plairait également aux Bretons. D’ailleurs, Arnaud Kalimuendo est pisté par l’Eintracht Francfort, mais Rennes n’est pas vendeur d’après nos informations. En défense aussi le programme est chargé pour les Rennais. Ils ont ainsi entamé des discussions avec Clermont pour boucler l’arrivée du défenseur ghanéen, Alidu Seidu. Guillermo Maripan est aussi dans les petits papiers des dirigeants. Selon nos informations, le joueur est prêt à rejoindre le SRFC. Surtout que d’après nos indiscrétions, l’Olympique de Marseille a décidé d’accélérer sur Adrien Truffert. Son départ serait une grosse perte pour les Bretons, mais un renfort de taille pour les Phocéens.

L’OL avance sur un défenseur

L’OL passe la seconde pour David Carmo ! Considéré pour beaucoup comme un grand talent portugais à son poste, Carmo n’est pas dans une situation des plus favorables à Porto. La faute à un temps de jeu limité du fait de relations compliquées avec son coach, le bouillant Sérgio Conceição. Conscient de l’opportunité, Lyon a soumis une première offre de prêt payant d’1 M€ aux Dragões. Une proposition insuffisante aux yeux de l’actuel 3e de Liga Betclic. Pas de quoi décourager la formation lyonnaise qui va revenir à la charge dans les toutes prochaines heures avec une nouvelle offre de prêt rehaussée, cette fois-ci aussi bien au niveau du montant du prêt payant que de l’option d’achat.

Les officiels du jour

Après Jadon Sancho hier, Dortmund a annoncé l’arrivée d’un nouveau renfort ce vendredi matin. Le Borussia a recruté l’international junior néerlandais Ian Maatsen. L’arrière gauche, qui a passé la visite médicale à Dortmund mercredi, est prêté par Chelsea jusqu’à la fin de la saison en cours. Puis Eric Dier, en fin de contrat dans 6 mois avec Tottenham, rejoint le Bayern dès cet hiver dans l’espoir de retrouver des minutes avant l’Euro 2024. «Le FC Bayern a signé un contrat avec Eric Dier en provenance de Tottenham Hotspur jusqu’au 30 juin 2024, avec une option d’une année supplémentaire. Le défenseur international anglais portera le numéro 15 à Munich», est-il précisé dans le communiqué du club. Et les Spurs ont déjà trouvé son remplaçant. «Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Radu Dragusin. L’international roumain a signé un contrat avec le club qui court jusqu’en 2030 et il portera le maillot numéro six», précise ainsi le communiqué du club londonien. Ensuite, l’OL confirme Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison. «Après avoir été nommé par intérim le 30 novembre dernier, l’Olympique Lyonnais a décidé de prolonger la mission de Pierre Sage auprès de l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison», peut-on lire dans le communiqué de la formation rhodanienne. Après avoir découvert le football français et ses deux plus hautes divisions, le défenseur central norvégien Stian Gregersen quitte les Girondins de Bordeaux pour aller découvrir la Major League Soccer sous le maillot de l’Altanta United, avec qui il s’engage jusqu’à la fin de la saison 2027. Arrivé l’été dernier à Chelsea contre 12 M€ en provenance de Molde, l’attaquant international ivoirien David Datro Fofana a été prêté quelques jours plus tard à l’Union Berlin. Mais après 2 petits buts et 1 passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues, l’Eléphant aux 3 sélections fait son retour chez les pensionnaires de Stamford Bridge. Enfin, l’éternel Dimitri Liénard reprend du service. Mieux encore, il est de retour au bercail. En effet, le FC Sochaux-Montbéliard vient d’annoncer la signature du natif de Belfort, libre de tout contrat après avoir quitté le SC Bastia à la mi-novembre 2023. Le milieu de terrain s’engage avec les Lionceaux du Doubs jusqu’en 2025.