PSG - Reims : les notes du match

Suite de la 19e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec le PSG qui était de retour au Parc des Princes. Après sa belle victoire face à Manchester City (4-2) un peu plus tôt dans la semaine, la formation de Luis Enrique voulait enchaîner en championnat face à Reims. Pour l’occasion, le coach espagnol décidait de lancer officiellement sa dernière recrue Khvicha Kvaratskhelia qui débutait en tant qu’ailier gauche avec Ramos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 19 +32 14 5 0 49 17 2 Marseille 37 18 +19 11 4 3 40 21 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 4 Lille 32 19 +10 8 8 3 29 19 5 Nice 30 18 +11 8 6 4 36 25 6 Lyon 29 18 +7 8 5 5 29 22 7 Lens 27 18 +4 7 6 5 22 18 8 Strasbourg 27 19 +2 7 6 6 33 31 9 Toulouse 25 18 0 7 4 7 19 19 10 Brest 25 18 -3 8 1 9 28 31 11 Auxerre 23 19 -4 6 5 8 25 29 12 Reims 22 19 -2 5 7 7 25 27 13 Angers 22 18 -6 6 4 8 21 27 14 ASSE 18 19 -21 5 3 11 18 39 15 Rennes 17 19 -4 5 2 12 26 30 16 Nantes 17 18 -7 3 8 7 21 28 17 Le Havre 13 18 -23 4 1 13 14 37 18 Montpellier 12 18 -25 3 3 12 18 43 Voir le classement complet

L’international marocain Achraf Hakimi était laissé au repos pour cette rencontre et c’est donc Warren Zaïre-Emery qui occupait le couloir droit de la défense. Et cela commençait fort pour le PSG qui allumait la première mèche. Ousmane Dembélé envoyait une première frappe sèche que repoussait Yehvann Diouf (14e). Dans la foulée, c’est Désiré Doué qui croisait trop sa frappe qui passait proche d’un Diouf vigilant (23e). Le gardien sénégalais sauvait d’ailleurs les siens ensuite à deux reprises, s’imposant devant un Ramos seul après une erreur de Kipré puis en repoussant un tir du Portugais directement sur son poteau.

Paris se contente d’un point

Défensivement, le PSG montrait quelques largesses comme sur cette action de Nakamura que Donnarumma repoussait. Et après avoir tenu bon pendant 45 minutes, Reims craquait au retour des vestiaires. C’est Ousmane Dembélé qui donnait l’avantage à son équipe d’une frappe déviée par Kipré qui trompait donc Diouf (48e, 1-0). Ce but, contre toute attente, réveillait Reims dans ce match qui ne tardait pas trop avant d’égaliser. Sur une merveille d’action collective, Ito servait Munetsi qui remisait sur Nakamura qui plaçait un plat du pied en première intention pour battre Donnarumma (56e, 1-1).

Pour tenter d’inverser la tendance, Luis Enrique essayait une nouvelle tactique et positionnait sa recrue Kvara en tant que faux numéro 9. Mais cela n’a pas vraiment porté ses fruits et le Géorgien sortait 10 minutes plus tard. Malgré des espaces en fin de rencontre des deux côtés, le score ne bougera plus. Le PSG est encore accroché par Reims à domicile et ne prend donc qu’un point ce soir. Mais Paris garde tout de même la tête du classement de Ligue 1 avec 10 points d’avance sur le dauphin Marseille qui jouera ce dimanche soir face à Nice.

- L’homme du match : Diouf (8) : le portier rémois a été immense samedi soir. Dès le premier quart d’heure de jeu, il devait s’employer pour repousser une frappe de Dembélé (15e). Dix minutes plus tard, il agissait en héros pour empêcher Ramos de marquer suite à une grosse erreur de Kipré (25e). Une nouvelle fois opposé au Portugais, le dernier rempart réalisait une parade absolument exceptionnelle pour envoyer le ballon sur son poteau (31e). Il est totalement impuissant sur le but de Dembélé inscrit dès le retour des vestiaires, son tir étant dévié par l’un de ses défenseurs (48e). En seconde période, il s’est une nouvelle fois montré important sur cette tentative de Nuno Mendes (86e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (5) : le portier parisien a su se montrer décisif malgré un match où il a été peu sollicité. Il a débuté par un bon dégagement aérien sur un corner rémois (4e) avant de briller avec une belle sortie face à Nakamura seul devant lui (28e) et un arrêt dans la foulée (29e). Toujours vigilant, il a également intercepté un centre dangereux d’Atangana (34e). Une première période rassurante. Mais le seconde a été un peu plus dure pour le portier. Il ne peut rien sur le but de Nakamura (56e) et reste finalement sur cette mauvaise note.

- Zaïre-Emery (5) : Zaire-Emery a montré quelques belles poussées offensives tout au long du match, mais a souffert en défense. Il n’a pas réussi à prendre le dessus sur Nakamura à la 64e dans sa propre surface, mettant ainsi en danger son gardien. Malgré cela, il a touché une centaine de ballons et est resté très présent sur son côté, contribuant activement au jeu.

- Beraldo (4) : Beraldo a eu une grosse implication dans le jeu, touchant 122 ballons au total, ce qui témoigne de sa présence dans la circulation du ballon. Toutefois, malgré cette activité, il a montré des signes de défaillance sur l’action de Ito et Nakamura, menant au but rémois (55e). Une prestation correcte mais perfectible.

- Hernandez (5) : Lucas Hernandez a livré un bon match dans l’ensemble, utilisant son expérience pour repousser plusieurs attaques adverses avec solidité. Il a su se positionner intelligemment et apporter de la sécurité à la défense. Remplacé par Willian Pacho à la 60e minute, qui n’a pas pesé sur la fin de match.

- Mendes (5,5) : Le latéral portugais a été actif tout au long du match, apportant sa vitesse et sa créativité sur le flanc gauche. Il a changé de jeu intelligemment (12e, 44e), offrant des passes intéressantes à Dembélé et Doué. Plusieurs de ses centres (18e, 20e) ont également mis en danger la défense adverse. Offensivement, il a été solide, mais sa forme défensive a montré quelques lacunes, avec moins d’impact lors des phases défensives. Malgré tout, son match reste globalement intéressant.

- Lee (4,5) : Kang-in Lee a montré de bonnes intentions tout au long du match, avec par exemple un bon appel à la 17e minute et une belle occasion à la 35e, bien servie par Kvaratskhelia. Présent dans les phases offensives parisiennes, il a cependant manqué de tranchant dans ses quelques occasions, comme souvent cette saison. Remplacé par Vitinha à la 60e, qui a montré une belle vivacité en fin de match.

- Ruiz (4) : Fabian Ruiz a été peu visible au milieu de terrain et n’a pas réellement influé sur l’entre jeu parisien. Offensivement, ses coéquipiers ont été plus présents. Dans l’ensemble, l’ancien Napolitain n’a pas marqué les esprits, se contentant de passes simples et peu décisives. Lors de ses rares incursions offensives, sa précision a laissé à désirer. Une prestation dans l’ensemble moyenne.

- Doué (5,5) : positionné un peu plus bas que Dembélé, Doué a montré une belle mobilité dès le début de la rencontre, multipliant les permutations intéressantes avec son coéquipier (15e, 27e). Actif sur tout le terrain, il s’est illustré par sa polyvalence, naviguant entre le côté gauche et le droit lors des 20 premières minutes. Il a tenté sa chance avec une frappe croisée qui a frôlé le cadre (21e) et a offert une magnifique passe à l’aveugle pour Ramos (30e). Il a été tout aussi intéressant durant le 2e acte. Un match dynamique, marqué par de la créativité et un engagement constant.

- Dembélé (6) : il a rapidement mis à profit sa technique pour se montrer dangereux, notamment sur sa première occasion, où il a buté sur Diouf (13e). Engagé également sur le plan défensif, il a effectué un repli efficace pour stopper une contre-attaque de Nakamura (23e) et a exercé un pressing payant, récupérant un ballon précieux pour Ramos dans la surface adverse (26e). Ses combinaisons avec Doué ont apporté de la fluidité au jeu parisien (15e, 30e). Dembélé a finalement ouvert le score en seconde mi-temps (47e) après que sa frappe ait été déviée. Un match globalement intéressant, même si quelques erreurs techniques sont venues ternir sa performance. Remplacé par Bradley Barcola (60e). Le jeune joueur s’est montré assez dynamique durant la fin de la rencontre, en se projetant bien vers l’avant.

- Ramos (4) : décisif en début de semaine face à Manchester City, l’attaquant portugais n’a pas su réitérer sa performance ce soir, offrant une prestation globalement frustrante. Très présent dans la surface adverse, il s’est montré inefficace, manquant une tête sur corner en première période. Une nouvelle grosse occasion, magnifiquement offerte par Doué (30e), n’a pas connu de meilleure fin. En dépit de ses efforts, Ramos a cruellement manqué de finition, laissant le Parc sur sa faim. Il a été remplacé par le jeune Senny Mayulu à la 73e minute de jeu. Mayulu a tenté une frappe à bout pourtant (87e) qui a été contrée.

- Kvaratskhelia (5,5) : pour ses premières minutes sous le maillot parisien, Kvaratskhelia a montré quelques éclairs de talent sur l’aile gauche. Le Géorgien a délivré plusieurs belles passes, notamment en extérieur du pied pour Ramos dans la surface dès la 2e minute de jeu, témoignant de sa vision du jeu. L’ancien Napolitain s’est même offert sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs, pour Dembélé (47e). Dynamique et entreprenant, il a toutefois parfois exagéré sur les phases de dribbles, un excès qui s’est traduit par un faible taux de réussite avec seulement 5 duels gagnés sur 15. Une première encourageante malgré des ajustements à prévoir. Il a finalement été remplacé par Marco Asensio (83e) sous l’ovation du stade. L’Espagnol a quant à lui montré quelques éclairs offensifs en fin de match.

Reims

- Diouf (8) : voir ci-dessus.

- Buta (5,5) : alors que Paris a monopolisé le ballon durant les quarante-cinq premières minutes, le latéral droit a paradoxalement été très peu en vue. Les attaques parisiennes passant largement par le côté gauche, il n’a pas réellement pu se montrer, aussi bien dans les tâches offensives que défensives. Il a montré davantage d’activité en seconde période, comme lors de ce très bon retour à l’épaule sur Kvaratskhelia, qui filait plein axe (67e).

- Kipré (6) : le défenseur central n’a pas montré beaucoup de failles en première période, mais a bien failli coûter un but à son équipe. Soumis au pressing de Dembélé et Ramos, l’Ivoirien perdait le cuir à l’intérieur de sa surface, mais Diouf rattrapait sa bévue (25e). Malgré cette erreur, le joueur de 28 ans s’est révélé être l’élément le plus solide de l’arrière-garde des visiteurs, récupérant quatre ballons en première période, le plus haut total de son équipe.

- Akieme (4) : le latéral gauche a démarré son match en écopant d’un carton jaune après avoir stoppé illicitement Kvaratskhelia (4e). Il a beaucoup souffert face aux enjambées de Dembélé, mangé par le Parisien sur la première occasion du PSG, qui aboutissait à une frappe cadrée (15e). À la relance, il s’est montré peu à l’aise, à l’image de cette action où il se retrouve à dégager le ballon par deux fois directement sur un Parisien se trouvant aux abords de la surface. Sur le but de Dembélé, il est totalement en retard pour empêcher l’ancien Rennais de marquer (48e).

- Atangana (6) : d’abord positionné dans un rôle de piston droit, le Français a souvent été pris dans son dos. Dès la 3e minute, il laissait Kvaratskhelia partir sur le côté gauche et adresser un centre dangereux. Rapidement repositionné en défense centrale, le joueur formé à Reims s’est montré robuste, occupant bien sa zone et n’étant que peu sollicité en un contre un. En 90 minutes, il a remporté chacun de ses quatre duels.

- Teuma (6) : le milieu de terrain rémois s’est montré précieux dans les tâches défensives. Sur la première tentative de dribble de Kvaratskhelia, c’est lui qui vient fermer la porte au Géorgien et lui subtiliser le ballon (6e). Offensivement, il n’a pas eu beaucoup d’occasions pour se montrer, mis à part cette belle ouverture vers Nakamura, permettant au Japonais de se présenter seul face à Donnarumma (29e). Remplacé par Salama (64e), qui était tout proche de donner l’avantage à son équipe (66e).

- Munetsi (6) : celui qui est un des piliers de l’équipe de Luka Elsner s’est montré très généreux dans ses retours défensifs. Au cours d’une première période où son équipe a passé la majeure partie du temps à courir après le ballon, le Zimbabwéen a sans doute été le plus important pour le récupérer, remportant 8 de ses 11 duels, très loin devant tous ses coéquipiers. Sa deuxième partie de match est assez similaire : il n’a toujours pas rechigné à salir son short pour que son équipe puisse reprendre la possession.

- Patrick (5,5) : le joueur de 21 ans n’a pas hésité à faire le sale boulot. Dès le début de la partie, l’Irlandais empêchait Paris de contre-attaquer grâce à une faute commise dans le rond central. Alors que Dembélé faisait beaucoup de mal à son équipe sur le côté gauche, il est venu aider Akieme à le contenir, comme lors de ce retour conclu par un joli tacle glissé (23e). Remplacé par Sangui (68e), qui sera parvenu à bien verrouiller le couloir gauche.

- Ito (6) : Percutant sur son côté droit, l’ancien joueur de Genk a été particulièrement esseulé. Ses rares tentatives de centre ont été contrées, et l’ailier a paru impuissant face à Nuno Mendes. En deuxième mi-temps, il est l’auteur du premier tir de son équipe, mais sa tête passe juste au-dessus des cages parisiennes (52e). Toujours positionné dans le couloir droit en deuxième période, c’est sur le côté gauche qu’il réalise une course, puis une passe à l’origine de l’égalisation de son équipe (52e). Il aurait pu offrir une passe décisive après un bon travail face à Nuno Mendes, mais son centre devant les buts de Donnarumma n’a pas été repris par ses coéquipiers (66e). Remplacé par Sekine (90e+2).

- Nakamura (6,5) : le Japonais a été le seul élément du trio offensif de Luka Elsner à s’être montré dangereux en première mi-temps. Il est à l’origine de l’unique grosse occasion rémoise dans ce premier acte, lancé seul face à Donnarumma, qui réalise un bon arrêt (29e). Il est une nouvelle fois proche de permettre à son équipe d’ouvrir le score après un rush magnifique sur le côté gauche, mais il s’est peut-être montré trop altruiste (41e). En seconde période, ses efforts sont récompensés, puisqu’il est l’auteur de l’égalisation d’un joli plat du pied (56e).

- Diakité (5,5) : l’avant-centre s’est montré fantomatique dans le premier acte. Il est le joueur du trio offensif rémois à avoir touché le moins de ballons (11) et ne les a pas spécialement fructifiés. Mais en seconde moitié de partie, il s’est révélé bien plus utile, réussissant une remise tout en touché permettant à Nakamura de battre Donnarumma (56e). Remplacé par Diakhon (64e), qui aura été plus qu’utile en défense, étant notamment l’auteur d’un tacle salvateur devant Barcola (75e).