Serie A : match nul entre la Juventus et l'AS Rome, victoire du Torino contre Cremonese

Dans le choc du jour en Serie A, la Juventus a dû se contenter du match nul sur sa pelouse face à l'AS Rome (1-1). C'est Dusan Vlahovic, le numéro 9 des Bianconeri, qui ouvrait le score d'un superbe coup-franc dès le début de la partie (2e). Consécutif à une faute de Nemanja Matic sur Juan Cuadrado après seulement 20 secondes, le ballon venait toucher la barre avant de rentrer dans les cages de Rui Patricio, totalement impuissant sur ce coup. Peu avant la demi-heure de jeu, Manuel Locatelli pensait faire le break d'une frappe soudaine mais une main du buteur Serbe en amont de l'action obligeait l'arbitre de la rencontre à annuler le but après visionnage (27e). En deuxième période, malgré la domination turinoise, Abraham venait smasher le ballon de la tête après une très belle remise de Dybala, pour son retour à Turin (69e).

La suite après cette publicité

Match nul frustrant pour les joueurs de Massimiliano Allegri d'autant plus qu'Adrien Rabiot est sorti sur blessure peu avant l'heure de jeu (58e) à une dizaine de jours du match contre le PSG. Après deux victoires, c'est un premier coup d'arrêt pour les Gialorossi. La Vieille Dame, de son côté, enchaine avec un deuxième résultat décevant après son match nul contre la Sampdoria. Au classement provisoire, la Juventus est 6ème tandis que l'AS Rome se retrouve à la 3ème place. Dans le deuxième match programmé à 18h30, le Torino se déplaçait sur le terrain de Cremonese. L'autre club de la ville de Turin s'est imposé par un but d'écart (2-1). Les Granata ont marqué en début de rencontre grâce à Nikola Vlasic (17e). Le deuxième but du Torino a été inscrit par Nemanja Radonjic (65e) tandis que Cremone a réduit l'écart en fin de match par l'intermédiaire de Leonardo Sernicola (80e). C'est la troisième défaite en autant de matchs pour le promu qui reste bon dernier au classement donc.