David Moyes va témoigner dans le procès de Lucas Paqueta

L’affaire Lucas Paqueta se poursuit, et c’est désormais l’un de ses anciens entraîneurs, David Moyes, qui devrait jouer un rôle clé dans sa défense, affirme The Sun. Pour rappel, le Brésilien est accusé de trucage de matchs par la FA et risque une interdiction à vie s’il est reconnu coupable. La défense de Paqueta repose en partie sur le fait qu’il aurait demandé à ne pas jouer contre Bournemouth en août 2023, afin de ne pas compromettre un transfert potentiel à Manchester City. Pourtant, Moyes l’a titularisé, et le joueur a reçu un carton jaune à la 94e minute, l’un des quatre avertissements suspectés d’avoir fait l’objet de paris illicites.

Paqueta a nié toutes les accusations et a convoqué plusieurs témoins, dont des experts en paris sportifs, pour appuyer sa défense. En attendant l’issue de l’affaire, le joueur a disputé 28 matchs cette saison, inscrit quatre buts, et n’a manqué que quelques rencontres uniquement en raison de blessures. Graham Potter, interrogé début mars sur la situation du Brésilien, s’est voulu rassurant : « Il a travaillé dur et s’est bien entraîné cette semaine. Je n’ai eu aucun problème avec lui. » Malgré les turbulences provoquées par cette affaire, West Ham reste à une distance relativement confortable de la zone de relégation, occupant actuellement la 16e place de Premier League avec 17 points d’avance sur Ipswich.