National : vente record pour le Red Star ?

Actuellement onzième de National 1, le club francilien du Red Star se dirige vers un maintien facile, mais devra attendre au moins la saison prochaine pour jouer la montée en Ligue 2. Cela tombe bien, l'équipe basée à Saint-Ouen pourrait passer sous pavillon américain puisque le président Patrice Haddad est actuellement en discussion avec 777 Partners pour une vente totale du club. Basé à Miami et fondé en 2015, 777 Partners a obtenu la propriété du Genoa en 2021 et se retrouve aussi liés aux clubs de Vasco de Gama, du Standard de Liège et du Séville FC.

Et selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, le prix de cette vente pourrait atteindre un montant record. En effet, en raison d'une clause au sein de son pacte d'actionnaires, la vente du Red Star pourrait ainsi flirter avec les 19 millions d'euros. Un montant qui semble surréaliste pour une formation de troisième division mais qui s'explique par le pacte d'actionnaires liant Patrice Haddad, l'actionnaire majoritaire, aux deux autres actionnaires minoritaires, Guillaume Rambourg et le groupe immobilier Réalités, propriétaire du stade Bauer de Saint-Ouen. Une clause de ce pacte prévoit, à ce titre, que si un prix supérieur à x millions d'euros est payé par un futur investisseur, le président Haddad peut imposer aux autres associés de vendre. Et ce prix minimum serait donc : 19 millions d'euros.