Euro 2024 : l’émotion de Willy Sagnol après la qualification de la Géorgie

Au lendemain de la qualification historique de la Géorgie pour les 8e de finale de l’Euro, Willy Sagnol, sélectionneur géorgien, est revenu sur le parcours exceptionnel des siens lors de la phase de groupes. Invité de RMC Sport, l’ex-international français n’a pas caché son émotion.

«C’est énorme, sans commune mesure avec ce que j’ai pu vivre comme joueur. Quand tu es joueur, tu es toujours dans l’action, tu es jeune, tu as l’impression d’avoir toute la vie devant toi. Quand tu es entraîneur, ça veut dire que tu es un peu plus vieux, tu as plus d’expérience et peut-être que tu prends plus le temps d’apprécier les bonnes choses. C’est ce que je suis en train de vivre en ce moment», a notament confié Sagnol, qui s’apprête à défier l’Espagne.