Algérie - Zimbabwe : les compositions officielles

Après avoir étrillé la Zambie (5-0) et percé le coffre-fort du Botswana (1-0) en novembre 2019, l'Algérie de l'expert Djamel Belmadi retrouve ce soir la compétition, à domicile, face à son dauphin du groupe H des éliminatoires de la CAN 2021, le Zimbabwe. Celui-ci avait pour sa part remporté un précieux succès en Zambie (2-1), grâce à un doublé de Khama Billiat, après son nul inaugural face au Botswana (0-0).

Pour cette opposition de la 3e journée, Belmadi est privé du défenseur de l'Olympique Lyonnais Djamel Eddine Benlamri (touché à une cheville) mais peut compter sur une ossature forte, avec des éléments clés comme Bensebaini, Bennacer et bien sûr Mahrez. En face, le sélectionneur Zdravko Logarusic dispose des gâchettes Billiat et Kadewere ou du joueur des Villans Marvelous Nakamba.

Les compositions des équipes :

Algérie : M'Bolhi - Hamailia, Mandi, Tahrat, Bensebaini - Abeid, Bennacer, Feghouli - Mahrez, Bounedjah, Brahimi.

Zimbabwe : Chipezeze - Darikwa, Lunga, Hadebe, Mudimu, Zemura - Nakamba, Karuru, Musona, Billiat - Kadewere.

