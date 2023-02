Barça : Bojan ne supportait pas l’étiquette de nouveau Messi

La suite après cette publicité

Grand espoir du FC Barcelone à ses débuts, Bojan Krkic (32 ans) n’a pas vraiment mené la carrière qu’on lui prédisait. Libre depuis son départ du Vissel Kobe au Japon, l’ancienne pépite de la Masia s’est confiée au média ibérique AS. L’occasion de vider son sac sur les attentes dont il faisait l’objet comme un certain Ansu Fati aujourd’hui. Il a d’ailleurs indiqué le comprendre puisque lui aussi est passé par là. «Il y a une énorme différence de traitement entre l’illusion qui est générée au début par rapport aux moments où les choses tournent mal, à cause d’une blessure ou pour toute autre raison. Les joueurs ne sont pas traités comme un produit. Vous passez d’être une personne à être un personnage. Quand j’avais 17 ans, j’ai dû combattre contre l’étiquette de "nouveau Me​s​si". Vous apprenez à vous éloigner de ces étiquettes extérieures et à être conscient de vos limites et à les accepter.»

Le joueur, qui n’a pas apprécié cette comparaison, poursuit : «c’est difficile à gérer. La bonne chose à propos de vous à ce moment-là est que vous n’êtes pas conscient de ce que vous générez. Vous réalisez un rêve d’enfant. Je n’étais pas conscient de l’ampleur de ce scénario dans lequel j’entrais à 17 ans. La première année à Barcelone a été très bonne sur le plan professionnel, mais très difficile sur le plan personnel. J’étais très clair sur le fait que je ne pouvais pas y aller (à l’Euro 2008). Je vivais une période d’anxiété et j’ai décidé de ne pas y aller. La veille de la convocation, j’ai parlé avec Luis Aragonés, l’entraîneur, et je lui ai expliqué. A aucun moment je n’ai eu le sentiment de regretter, car je savais la situation dans laquelle je me trouvais. Pour moi, surmonter cette situation est plus important que gagner un Euro.» Bojan, qui va chez un psychologue depuis l’âge de 13 ans a ajouté : « les choses, heureusement, ont beaucoup changé. Quand j’ai commencé (à aller chez le psy, ndlr), cela n’existait pas dans les clubs. Je travaillais dessus au-delà du Barça. Il y a de plus en plus de jeunes talents qui s’exposent au football professionnel. On devrait changer l’approche des joueurs. Vous devez créer un scénario pour que cette personne ait un processus de temps pour qu’elle puisse se consolider dans l’équipe première de Barcelone.» Un témoignage fort !

À lire

Barça : Mateu Alemany refuse Aston Villa