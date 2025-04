CAN U17 : une génération dorée qui a emmené le Maroc sur le toit de l’Afrique

Cette fois-ci c’est la bonne. Après avoir vu sa génération U17 échouer en finale de la CAN il y a deux ans face au Sénégal, le Maroc a réussi à faire pencher la balance de son côté ce samedi. À domicile et sous les yeux du sélectionneur A Walid Regragui, les Lionceaux de l’Atlas sont venus à bout du Mali en finale lors d’une séance de tirs au but palpitante (0-0, 4-2 aux t.a.b) qui a permis à cette génération 2008-2009 d’écrire l’histoire en étant la première génération du pays à remporter la CAN U17. Avec un effectif assez impressionnant, la formation emmenée par l’ancien international marocain Nabil Baha, passé par Montpellier notamment, était considéré comme l’une des équipes favorites du tournoi.

Il faut dire que le coach marocain pouvait compter sur plusieurs joueurs très talentueux à commencer par la star de l’équipe Abdellah Ouazane. Le jeune milieu de l’Ajax Amsterdam, petit frère de Zakaria Ouazane (18 ans) qui avait justement échoué en finale lors de la dernière édition face au Sénégal, a bluffé tout le monde. Considéré comme l’un des plus gros espoirs du centre de formation ajacide, il a été d’une grande importance dans le coeur du jeu marocain avec 2 buts et 2 passes décisives pendant la compétition. Il a d’ailleurs terminé avec le trophée de meilleur joueur du tournoi de manière assez logique tant il a survolé les débats. Et son profil a été suivi de très près par plusieurs clubs anglais et espagnols.

Ouazane et Belmokhtar ont brillé

Le Maroc a aussi pu compter sur un gardien présent dans les bons moments. Déjà auteur d’une séance de tirs au but excellente en demi-finale face à la Côte d’Ivoire, le portier Chouaib Bellaarouch a récidivé face au Mali en finale. Ce qui lui a permis d’être rapidement comparé à Yassine Bounou et aussi de remporter le trophée de meilleur gardien du tournoi. Formé à la célèbre Académie Mohamed VI, sa marge de progression semble très intéressante et selon nos indiscrétions, certains clubs français ont déjà pris la température pour le faire venir cet été. Même son de cloche pour l’attaquant Ziyad Baha. Fils du coach, le jeune attaquant du Betis a été décrié en début de compétition. Mais malgré cela, il a tenu bon et s’est montré décisif dans les moments importants. Il a ainsi terminé à la deuxième place du classement des buteurs avec 4 réalisations.

Et si Ziyad Baha a réussi à briller, c’est aussi le cas d’Ilies Belmokhtar. Le jeune ailier de l’AS Monaco a régalé du début à la fin de la compétition. Déjà brillant lors du match d’ouverture, il a probablement été le meilleur offensif marocain. Techniquement au-dessus de la moyenne, il s’est plus d’une fois illustré avec des dribbles qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Surtout, c’est lui qui transforme le penalty qui offre la CAN à son équipe d’une magnifique panenka. Un joueur dont on devrait encore rapidement entendre parler. Cette équipe du Maroc peut aussi compter sur d’autres profils qui devraient se révéler dans le temps. C’est notamment le cas d’Ibrahim Rabbaj, surnommé le "Messi Marocain" et qui évolue à Chelsea. Celui qui a préféré le Maroc à l’Angleterre a découvert l’équipe ces dernières semaines. S’il n’a pas été titulaire dans ce tournoi, il reste un joueur à fort potentiel qui pourrait briller prochainement. Même son de cloche pour le milieu Elyes Saïdi qui évolue à Auxerre. Convoqué en début d’année pour la première fois, il a été propulsé en tant que titulaire lors des matches de préparation et n’a pas tardé à s’imposer dans la liste de son sélectionneur pour cette CAN. S’il n’a pas été titulaire, il reste un profil très intéressant et surtout observé par les suiveurs du foot européen. Le Maroc peut donc voir venir l’avenir avec cette génération…