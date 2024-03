Kylian Mbappé affiche ses ambitions pour l’Euro

La défaite face à l’Allemagne en match amical (0-2) ne change pas grand chose aux ambitions de l’équipe de France. Les Bleus, positionnés en favoris pour l’Euro, n’ont pas changé de fusil d’épaule et visent la victoire finale, comme l’a assuré le capitaine Kylian Mbappé (25 ans) pour Téléfoot.

«L’idée reste la même, c’est le rôle des joueurs, ces cadres, du staff, de tout le monde de montrer la voie à suivre. Je pense que ce n’est pas difficile de le faire parce que tout le monde a la même idée : on a un groupe qui est spécial, uni, on est très contents et on veut matérialiser ça par des trophées», a confié Mbappé. Il faudra d’abord rebondir dès mardi face au Chili.