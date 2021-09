PSG : fin de la polémique Phil Collins au Parc des Princes ?

Bientôt la fin de la polémique au Parc des Princes ? Alors que le Paris Saint-Germain avait décidé de remplacer le mythique Who said I would de Phil Collins pour l’entrée des joueurs au Parc des Princes par un morceau de DJ Snake, une grosse partie des supporters parisiens étaient monté au créneau. Au cours d'une prise de parole sur les réseaux sociaux, DJ Snake avait expliqué ne pas vouloir «nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs.»

Selon les dernières informations du Parisien et après le message publié par l'artiste de 35 ans, le Paris Saint-Germain aurait décidé de remettre le titre de Phil Collins pour l'entrée des joueurs. Il est donc très probable que le titre soit joué dimanche soir, à l'occasion du choc contre l'Olympique Lyonnais. De quoi redonner le sourire aux 3000 signataires d'une pétition contre la décision du club de retirer le morceau du chanteur du groupe Genesis.