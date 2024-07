Rodri élu meilleur joueur de l’Euro 2024

Ce dimanche avait lieu la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre. Après une période à haute intensité, la Roja a pris le meilleur sur son adversaire grâce à des réalisations de Nico Williams et Mikel Oyarzabal (2-1) pour être sacrée championne d’Europe pour la quatrième fois de son histoire. Un sacre auquel a grandement contribué Rodri.

Facteur X du milieu de terrain espagnol en compagnie de Fabian Ruiz, également auteur d’un Euro 2024 époustouflant, le joueur de Manchester City a brillé tout au long de la compétition par sa solidité et son impact dans le jeu de son impact. Et bien qu’il n’ait disputé qu’une seule période à Berlin, remplacé à la mi-temps pour cause de blessure, l’Espagnol a été élu meilleur joueur du tournoi au coup de sifflet final.