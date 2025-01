Ligue 1 : la programmation de la 21e journée est connue

Alors qu’on est en pleine semaine européenne, la Ligue de Football Professionnel vient de dévoiler le programme de la 21e journée de la Ligue 1 2024/2025. On aura un choc le vendredi 7 février à 21h05 sur DAZN entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Le lendemain à 17h sur beIN Sports, Lens se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice tandis que le soir sur DAZN, l’AS Saint-Étienne recevra le Stade Rennais.

Le dimanche 9 février offrir à 15h un choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims sur DAZN. La chaîne britannique diffusera ensuite deux matches à 17h avec Auxerre - Toulouse et Strasbourg - Montpellier. Enfin, à 20h45 toujours sur DAZN, on aura le droit à la rencontre entre le SCO Angers et l’Olympique de Marseille. À noter que deux matches ne sont pas encore définis. En effet, les rencontres entre Lille et Le Havre ainsi que Nantes et Brest dépendront des résultats de la phase de ligue de la Ligue des Champions ainsi que de son tirage au sort et de sa programmation. L’un des deux matches aura lieu le vendredi 7 février à 19h et l’autre le samedi 8 février à 19h.

La programmation de la 6e journée de Ligue 1

Vendredi 7 février 2025 à 21h05 sur DAZN : Paris Saint-Germain – AS Monaco

Samedi 8 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 : OGC Nice – RC Lens

Samedi 8 février 2025 à 21h05 sur DAZN : AS Saint-Etienne – Stade Rennais FC

Dimanche 9 février 2025 à 15h00 sur DAZN : Olympique Lyonnais – Stade de Reims

Dimanche 9 février 2025 à 17h15 sur DAZN : AJ Auxerre – Toulouse FC et RC Strasbourg Alsace – Montpellier Hérault SC

Dimanche 9 février 2025 à 20h45 sur DAZN : Angers SCO – Olympique de Marseille

Programmation qui dépendra des résultats de la phase de ligue de la Ligue des Champions et de la programmation des barrages de la Ligue des Champions :