Manchester United tente un coup de poker à 65 M€

Cet hiver, Manchester United souhaite se séparer de Marcus Rashford. L’Anglais de 27 ans est en pourparlers avec le FC Barcelone concernant un prêt de 6 mois. Dans le même temps, les pensionnaires d’Old Trafford, qui veulent faire des économies ici et là, ont ouvert la porte à un départ d’Alejandro Garnacho. Ce qui peut paraître surprenant puisque l’Argentin correspond au profil des joueurs sur lesquels les Red Devils comptent s’appuyer, à savoir un jeune élément talentueux pouvant éventuellement être revendu très cher à l’avenir. Mais les Mancuniens n’ont plus envie d’attendre pour vendre Garnacho, qui a d’ailleurs eu un petit accrochage avec le nouveau coach Ruben Amorim.

Ce dernier a validé la décision de son club, qui le laissera filer en cas de bonne proposition. Initialement, les Anglais avaient fixé le prix du joueur de 20 ans à un peu plus de 88 M€. Leur plan était d’en tirer le maximum. Mais ils ont visiblement revu leurs exigences à la baisse puisque personne ne semble décidé à mettre autant d’argent sur la table et que le club a besoin de cash. Ainsi Sky Italia révèle que les Mancuniens sont désormais disposés à accepter une proposition de 65 M€. Ses prétendants vont donc devoir mettre la main au porte-monnaie. Parmi eux, on retrouve Naples, qui veut faire de lui le successeur de Khvicha Kvaratskhelia, parti au Paris Saint-Germain.

MU tente le tout pour le tout pour vendre Garnacho

Hier, la Gazzetta dello Sport a ainsi révélé que les Partenopei comptaient offrir 50 M€ pour Garnacho. D’autres médias italiens, eux, assurent qu’ils ont déjà fait une proposition de 45 M€. Quoi qu’il en soit, on est encore loin de la somme réclamée par Man U. Malgré tout, le Napoli a ses chances. C’est d’ailleurs le club qui fait le plus le forcing auprès de Manchester United et du joueur à l’heure actuelle selon TyC Sports. Antonio Conte a d’ailleurs appelé Garnacho il y a quelques jours pour le convaincre.

Mais le club présidé par Aurelio de Laurentiis n’a pas encore trouvé d’accord avec le club anglais et le joueur. De plus, Naples doit faire avec la concurrence. En effet, Chelsea est aussi sur le coup selon TyC Sports. Le média argentin explique que les Blues vont certainement formuler une offre pour Alejandro Garnacho dans les prochains jours. Concernant le principal intéressé, il souhaite dans l’idéal continuer à jouer en Premier League. Ce qui est un bon point pour les Londoniens, qui avancent leurs pions en coulisse. De son côté, Manchester United, qui est prêt à faire un effort financier pour arriver à s’en séparer, préfère plutôt le vendre à un club qui n’évolue pas en Angleterre. Le feuilleton continue.