JT Foot Mercato : les décisions fortes de Luis Enrique pour le mercato du PSG

La patte Luis Enrique

Le feuilleton Kylian Mbappé est toujours d’actualité. L’Equipe explique que Luis Enrique a pris une grande décision concernant l’attaquant français. Le coach espagnol aurait décidé de ne plus s’occuper du cas du Bondynois, alors qu’il ne comprenait pas sa mise à l’écart et souhaitait le réintégrer dans son équipe. Marca souligne que la direction parisienne a été claire avec son entraîneur : il devra faire SANS Kylian Mbappé. Résigné, Luis Enrique aurait donc accepté, même si son idée était bien évidemment de compter avec le Bondynois dans son onze. En attendant Ousmane Dembélé, l’ancien coach du Barça aurait ciblé un joueur de son ancien club pour renforcer l’attaque parisienne, et il s’agit d’Ansu Fati ! Selon AS, Luis Enrique qui l’a connu en sélection espagnole, apprécie beaucoup son profil et pourrait donc faire le forcing pour le recruter. De son côté le Barça a besoin de vendre et Ansu Fati serait vu comme un remplaçant cette saison. Et autre point positif pour le PSG, l’agent du joueur de 20 ans n’est autre que Jorge Mendes. Autre dossier chaud du côté du Paris Saint-Germain, celui de Marco Verratti. Courtisé par l’Arabie saoudite et notamment le club d’Al-Hilal, le milieu de terrain italien pourrait quitter la capitale après onze ans passés en Ligue 1. Mais Luis Enrique serait bien décidé à compter sur lui cette saison, comme l’explique le quotidien L’Equipe. Il faudra une offre irrefusable pour faire craquer les dirigeants parisiens.

Le clan Sadio Mané sort du silence

Après une petite saison au Bayern Munich, Sadio Mané a choisir de s’exiler en Arabie saoudite pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Al Nassr. Un choix étonnant, mais le Sénégalais n’entrait plus dans les plans du club bavarois. Son conseiller Bacary Cissé s’est exprimé sur RMC et en a profité pour raconter sa version sur le divorce entre Mané et le Bayern Munich, avec notamment le clash avec Leroy Sané. «Si le Bayern n’avait pas pris cause pour Leroy Sané, les choses ne se seraient pas envenimées. Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern, concernant son salaire. Ils ne comprenaient pas qu’un Africain vienne et dépasse tout le monde sur le plan du salaire. Dans l’histoire de la Bundesliga, ils n’ont jamais payé ça». Des déclarations fortes mais qui ne se sont pas arrêtées là. Bacary Cissé a également tenu à souligner que le Bayern s’est montré ingrat avec Sadio Mané, en balançant une vérité : «les dirigeants du Bayern ont été très ingrats. Ils n’ont pas joué le jeu sportivement, mais c’est la tête du client qui ne leur plaît pas. Ce n’est pas Tuchel qui voulait faire partir Sadio, mais les dirigeants. le Bayern est géré par des vieillards en tribunes». Le Bayern n’a pas tardé à réagir via un communiqué relayé dans la presse allemande. «Nous avons résilié notre contrat avec Sadio Mané d’un commun accord. Les accusations de racisme, telles qu’elles sont à nouveau formulées par l’entourage de Sadio, sont sans objet depuis le début.»

Les officiels du jour

Chelsea s’est offert un nouveau gardien. Les Blues enregistrent l’arrivée de Robert Sanchez contre 29 millions d’euros bonus compris. Barré par Jason Steele à Brighton, le gardien espagnol rejoint donc Chelsea pour être la nouvelle doublure de son compatriote Kepa Arrizabalaga. Des nouvelles d’Isaac Lihadji : le jeune attaquant de 21 ans va poursuivre sa carrière au Qatar, plus précisément dans le club d’Al Duhail. Après quelques mois à Sunderland, l’ancien joueur de Lille et de l’OM s’est donc engagé librement avec la formation qatarie. Isaac Lihadji a signé pour les trois prochaines saisons et rejoint notamment Ibrahima Diallo, le frère d’Abdou Diallo, lui aussi dans les petits papiers d’Al Duhail. Enfin on termine avec un transfert plutôt surprenant: Gianluigi Buffon qui avait annoncé sa retraite il y a quelques jours, va rejoindre le staff de l’équipe d’Italie. A 45 ans et après 28 années au plus haut niveau, Gigi Buffon va donc connaître une toute nouvelle expérience.