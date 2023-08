Le FC Barcelone pousse pour envoyer Ousmane Dembélé en Arabie saoudite !

La suite après cette publicité

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Ousmane Dembélé. Sous les couleurs du FC Barcelone depuis 2017, l’ailier droit français (37 sélections, 4 buts) se rapproche d’un départ en Catalogne. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, tout est bouclé pour que le natif de Vernon rejoigne le Paris Saint-Germain. Oui mais voilà, malgré un deal acté, l’officialisation se fait toujours attendre. Et les explications ont de quoi surprendre…

Selon nos dernières informations, le FC Barcelone souhaite gagner du temps dans cette opération. Ainsi, malgré un mail envoyé par les dirigeants parisiens aux hautes sphères barcelonaises pour organiser la traditionnelle visite médicale du joueur, le board des Culers ne répond pas et a désormais un autre plan en tête. Toujours selon nos indiscrétions, les Blaugranas profitent ainsi de leur bonne relation avec l’Arabie saoudite pour négocier un nouveau deal…

Le Barça veut envoyer Dembélé à Al-Hilal !

Nous sommes d’ailleurs en mesure de vous informer que le club d’Al-Hilal, auteur d’un mercato XXL, compte proposer une offre mirobolante au champion du monde 2018. En plus de 100 millions d’euros de salaire annuel pour Dembélé, le club saoudien est prêt à payer 50 millions d’euros de commissions, tout en alignant un chèque plus important que celui effectué par le PSG pour l’indemnité de transfert.

Déterminé à l’idée d’envoyer Ousmane Dembélé en Arabie saoudite, le Barça essaie donc de contrecarrer les plans parisiens. Une situation rappelant celle de Neymar où l’officialisation avait également pris plus de temps que prévu. Pour autant et malgré cette volonté de retarder l’échéance, le club catalan, qui a par ailleurs convoqué son joueur à l’entraînement, devrait bel et bien perdre son protégé. Si Ousmane Dembélé va bel et bien porter la tunique du PSG comme on vous l’a annoncé, le Barça fait tout son possible pour compliquer les choses… Mais la volonté du joueur de rejoindre la capitale française a fait la différence…