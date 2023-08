PSG : le FC Barcelone était obligé de vendre Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

C’est un dossier sur lequel nous vous avons informé avant tout le monde. La semaine dernière, nous vous dévoilions ainsi en exclusivité la signature à venir d’Ousmane Dembélé au PSG. Et en attendant que l’opération soit rendue officielle par le club de la capitale, nous avons également publié les dessous de ce deal plutôt complexe, qui a commencé par une approche du Barça pour Mbappé. Les Barcelonais proposaient ainsi d’inclure, entre autres, Dembélé dans le deal… Le PSG a refusé, mais la présence de l’ailier tricolore a fait tiquer les dirigeants franciliens, eux qui ont déjà tenté de l’attirer à plusieurs reprises par le passé.

Les Parisiens ont ensuite réussi à convaincre le principal intéressé, et ce même si Xavi a tout fait pour retenir le Français, sur lequel il comptait beaucoup pour cette saison à venir. Un transfert plutôt bien ficelé par la direction du Paris Saint-Germain, qui va ainsi débourser 50 millions d’euros pour enrôler le joueur de 26 ans. Mais surtout, dans cette histoire, le FC Barcelone était dans une position de faiblesse énorme.

Le Barça était dos au mur

Alors que le PSG a officiellement manifesté son intérêt pour le joueur avant que cette clause libératoire de 50 millions d’euros n’expire lundi soir, leur permettant de recruter le joueur pour la même somme après cette date, les Barcelonais n’avaient aucun autre choix que de dire oui aux Parisiens. Et pour cause, le FC Barcelone avait jusqu’à aujourd’hui pour autoriser Dembélé à se mettre d’accord avec les Parisiens. Dans le cas où Joan Laporta et ses hommes avaient dit non, Ousmane Dembélé aurait tout simplement pu résilier son contrat grâce à une clause négociée l’été dernier au moment de sa prolongation. Et donc partir à Paris sans aucune compensation financière pour les Catalans.

Accepter de vendre Dembélé au PSG pour 50 millions d’euros, ou le voir partir gratuitement. Forcément, le champion d’Espagne en titre a fait le premier choix, malgré lui. Avec ce maigre lot de consolation, les Barcelonais vont tout de même pouvoir sonder le marché à la recherche d’un remplaçant, alors que les médias espagnols évoquent déjà les noms de joueurs comme Bernardo Silva, Yannick Carrasco et João Félix. De son côté, le PSG frappe un grand coup et ajoute un joueur de qualité à son secteur offensif qui avait besoin de renforts qualitatifs, dans l’attente de Randal Kolo Muani, la priorité pour la pointe de l’attaque selon nos informations…