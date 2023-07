PSG : les coulisses de l’incroyable coup Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est aussi insaisissable sur le terrain qu’en dehors. C’est ce qu’ont dû penser les dirigeants du FC Barcelone, qui se sont souvent cassé les dents sur le dossier. Il a ainsi fallu attendre les derniers instants en 2022 pour sceller une prolongation de contrat. Qui, au final, a abouti à un départ en 2023. Le représentant d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, avait ajouté une clause libératoire de 50 M€ (à diviser entre le club et le joueur) valable jusqu’au 31 juillet. Le Barça pensait avoir fait le plus dur en le prolongeant jusqu’en 2024 mais cette clause a chamboulé les plans initiaux et l’histoire a pris une toute autre tournure.

Ousmane Dembélé a certes pris du plaisir à évoluer sous les ordres de Xavi au cours de la saison 2022-203. En confiance avec le coach espagnol, il a toujours gardé la préférence de Xavi qui le considère comme le meilleur au monde à son poste. Alors, comment en est-on arrivé là ? Il y a bien sûr l’existence de cette fameuse clause, mais ce n’est pas tout.

La clause qui tue et l’ambition qui trahit

C’est peut-être même l’ambition du Barça qui a déclenché les hostilité. Selon nos informations, un agent très réputé est parti voir les dirigeants parisiens pour leur proposer un deal étonnant : un échange entre Mbappé d’un côté, et Dembélé + Raphinha + Gavi de l’autre. Preuve que le Barça a bien tenté d’arracher Mbappé à son rival madrilène. Le PSG a décliné la proposition, n’étant pas intéressé par les deux derniers joueurs cités. Mais il a tiqué sur la présence d’Ousmane Dembélé dans la liste.

Car Dembélé a plusieurs fois été dans le viseur parisien au cours des dernières années. Comme l’agent en question avait suggéré que les joueurs mentionnés étaient d’accord pour rejoindre la capitale française, le club a donc contacté le représentant de l’international tricolore pour prendre la température directement.

Le PSG a su bien s’y prendre

Comme en 2019, lorsque Dembélé était inclus dans la tentative de transaction pour ramener Neymar en Catalogne, le clan du joueur français a bien exposé la situation en faisant comprendre que si Dembélé devait partir, ce ne serait que dans le cadre d’un transfert sec, pas d’un prêt ni d’un échange. Bien plus concerné que par le passé, le PSG a pris le temps d’exposer son projet, au sein duquel l’ailier serait un pilier du secteur offensif, avec l’objectif comme toujours d’aller chercher la Ligue des Champions.

Le joueur a été convaincu, mais il voulait malgré tout prendre le temps de discuter avec son entraîneur au FC Barcelone, Xavi. Cette discussion a eu lieu durant le stage aux Etats-Unis, et Xavi, qui comptait s’appuyer sur lui, s’est résigné face à la situation. Alors qu’il ne souhaitait initialement pas prendre part à la rencontre amicale face au Real Madrid, le joueur a accepté de jouer et a même inscrit le premier but. Probablement son dernier avec le club catalan.

Après plusieurs appels du pied et prises de renseignement, le Paris Saint-Germain a cette fois su bondir au meilleur moment et séduire l’international français, qui retrouvera quelques coéquipiers de la sélection nationale, comme Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Quant à Kylian Mbappé, il risque de ne pas le croiser très longtemps, à moins d’un énième retournement de situation.