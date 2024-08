FC Barcelone : Hansi Flick s’inquiète fortement pour Dani Olmo

Le FC Barcelone arrivera-t-il à inscrire Dani Olmo ? Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig, Dani Olmo (26 ans) n’a toujours pas fait ses débuts avec le FC Barcelone. Le milieu offensif qui a coûté 55 millions d’euros n’a pas encore pu être inscrit en Liga en raison des règles salariales imposées par la Liga, que le club catalan dépasse largement. Pour l’enregistrer, il va falloir faire de la place et İlkay Gündoğan (Manchester City), Mikayil Faye (Rennes), Vitor Roque (Real Betis) et Clément Lenglet (Atlético de Madrid) sont partis. Mais cela ne suffit pas.

En conférence de presse ce lundi avant d’affronter le Rayo Vallecano, mardi soir (21h30), Hansi Flick s’est montré inquiet et a expliqué qu’il ne savait pas encore si le meilleur buteur de l’Euro 2024 pourrait participer à la partie. «J’espère toujours pouvoir compter sur lui ; je l’ai aussi espéré lors du dernier match, mais les choses sont ce qu’elles sont. Ce serait fantastique, mais nous verrons ce qui se passera. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, ni le joueur, ni l’équipe, ni l’entraîneur, honnêtement, c’est une circonstance difficile», a d’abord assuré le coach blaugrana.

«Dani Olmo n’est pas heureux»

Selon Relevo, les Blaugranas ont justement jusqu’à ce mardi pour inscrire le joueur en Liga afin de pouvoir l’utiliser le soir même contre les Franjirrojos. Et selon le média espagnol, les finances catalanes ne permettent toujours pas d’enregistrer Dani Olmo. Un nouveau stress pour le FC Barcelone dans cette fin de mercato, mais aussi pour le joueur. «Je lui ai parlé, c’est une situation dur pour lui et j’espère qu’il pourra jouer demain. Bien sûr, il n’est pas heureux, mais il connaît les circonstances. Il est prêt à jouer», a ajouté Hansi Flick à propos de sa nouvelle recrue.

«Certains joueurs sont partis ces derniers jours. Nous avons besoin de joueurs pour pouvoir jouer et être compétitifs avec les autres équipes. Nous allons vraiment faire en sorte que Dani s’inscrive», a encore expliqué le coach allemand, longtemps questionné sur la situation du joueur de 26 ans, en assurant qu’il n’attend plus de nouveaux joueurs en raison de la situation difficile du club. Pourtant, sportivement, le Barça pourrait enchaîner un troisième succès consécutif et rester en tête de la Liga en cas de succès mardi soir, contre le Rayo. Mais pour Olmo, les Catalans jouent la montre.