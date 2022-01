Troyes - OL : les compositions sont tombées

La 21e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre Troyes et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les joueurs du club de l'Aube optent pour un 4-3-3 avec Gauthier Gallon dans les cages devant Yoann Salmier, Adil Rami, Erik Palmer-Brown et Abdu Conté. Florian Tardieu, Xavier Chavalerin et Tristan Dingomé se retrouve dans l'entrejeu derrière Dylan Chambopst, Renaud Ripart et Gerson Rodrigues.

De son côté, l'Olympique Lyonnais s'articule en 3-4-2-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart derrière Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Castello Lukeba. Léo Dubois et Henrique évoluent en tant que piston. Maxence Caqueret et Bruno Guimarães sont associés dans l'entrejeu derrière Lucas Paqueta, Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

Les compositions

Troyes : Gallon – Salmier, Rami, Palmer Brown, Conté – Tardieu, Chavalerin, Dingomé - Chambost, Ripart, G. Rodrigues

Olympique Lyonnais : Lopes – Da Silva, Boateng, Lukeba – Dubois, Caqueret, B.Guimarães, Henrique – Paqueta, Aouar – Dembélé