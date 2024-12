LdC : le PSG se relance avec la manière au RB Salzbourg !

Victoire obligatoire pour le PSG à Salzbourg en cette 6e journée de Ligue des Champions. C’est bien avec l’angoisse d’une élimination précoce que les Parisiens se rendaient en Autriche pour affronter l’une des pires équipes de la compétition, 32e au coup d’envoi avec 1 victoire et 4 défaites. Luis Enrique avait la pression ce soir, d’autant que la Ligue 1 ne sauve plus les apparences non plus depuis deux matchs. À Munich, l’Espagnol avait choisi Safonov à la surprise générale, mais c’est bien Donnarumma qui débutait cette fois-ci dans une équipe la plus classique possible ou presque. Fabian Ruiz prenait la place de Zaïre-Emery au milieu, et Ramos démarrait en pointe aux côtés de Barcola et de Lee.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 24 PSG 7 6 0 2 1 3 6 6 32 Salzbourg 3 6 -15 1 0 5 3 18

La différence de niveau entre les deux formations s’est fait sentir dès les premières passes. Paris prenait le contrôle du jeu et faisait cavalier seul dans ce premier quart d’heure. Après plusieurs alertes dans sa surface (Barcola, Nunou Mendes), Schlager repoussait une première fois sur un tir puissant d’Hakimi, suivi d’une claquette sur la tête de Ramos (10e). Il s’employait encore sur cette tentative de Vitinha plein axe (12e), alors que Lee avait frôlé le cadre l’instant plus tôt (11e). Tout allait être une affaire de patience et de réussite. À ce moment de la rencontre, on ne se demandait pas si le PSG l’emporterait mais plutôt avec combien de buts d’avance sur un adversaire qui avait pris un cinglant 4-0 contre Brest.

Ramos titulaire et buteur, Doué entrée tranchante

Discret jusque-là, Ramos manquait une opportunité a prioi immanquable devant la ligne de but (24e). Son tir suivant était contré in extremis (29e) mais la troisième fut la bonne sur cette remise d’Hakimi face au but (0-1, 30e). Le PSG repartait au vestiaire avec une légère avance, sans avoir pu faire le break puisque Barcola prenait le dessus dans son duel avec Schlager mais son ballon finissait sa course à un cheveu du poteau gauche (38e). Les problèmes de finition faisaient encore défaut aux Parisiens. Cette fois tout de même, l’adversaire paraissait trop faible pour revenir (un seul tir à la pause). Donnarumma passait le temps à regarder ses partenaires dominer les débats, sans réussir à se mettre à l’abri… pour l’instant.

La suite après cette publicité

Les Franciliens ronronnaient un peu plus en cette seconde période malgré quelques coups d’éclat qui n’aboutissaient pas (Lee 47e, Barcola 59e). Quelques pertes de balle faisaient parcourir un semblant de frisson. En face, Salzbourg parvenait très difficilement à atteindre les 20 mètres adverses, même en contre. Il n’empêche, Paris n’avait toujours qu’un but d’avance. La solution venait en partie du banc. Entré à la place de Ramos, Doué, lancé par Barcola dans la surface côté gauche, centrait en retrait pour Nuno Mendes, lequel finissait en force (0-2, 72e). Cette fois, le PSG tenait la victoire, avec un peu plus de marge encore puisque Doué concluait un joli une deux entre Hakimi et Lee (0-3, 85e), tandis que Schlager repoussait la balle de 4-0 de Barcola (87e). Avec ce succès bienvenu, le club de la capitale se relance et se replace au 24e rang au classement, dernier strapontin de barragiste. Prochain rendez-vous en Ligue des Champions en 2025 face à Manchester City.