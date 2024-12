PSG : le but libérateur de Gonçalo Ramos

Un soulagement pour le PSG, Luis Enrique et Gonçalo Ramos. Voilà clairement le sentiment après l’ouverture du score de l’attaquant portugais face au RB Salzbourg en Ligue des Champions. Après 3 mois sur le flanc, Ramos était attendu par un PSG en cruel manque d’efficacité depuis plusieurs semaines.

On a d’abord cru que la malédiction le touchait également après un loupé énorme face au but. Mais quelques minutes plus tard, Ramos se jetait sur l’offrande d’Hakimi de la tête pour ouvrir le score sur la pelouse autrichienne.