Equipe de France : Antoine Griezmann est-il vraiment dans le top 3 des plus grands Bleus de l’histoire ?

Que l’on s’accorde dès cette première ligne : l’équipe de France a perdu l’un de ses monuments ce lundi. Avec sa retraite internationale, Antoine Griezmann a choqué tout son monde et le vide qu’il va laisser sera dur à combler dans un premier temps. Puis comme toutes les légendes des Bleus, il sera remplacé. Car oui, l’attaquant de l’Atlético de Madrid restera une légende de l’équipe de France et cela ne sera jamais remis en question. Alors qu’il souhaitait disputer sa quatrième Coupe du monde dans deux ans sur le continent américain comme il l’avait confié en septembre dernier, Grizou a décidé de tirer sa révérence après dix années chez les Bleus durant lesquels il aura compilé 137 sélections, 44 buts et 30 passes décisives. Un bilan suffisant pour être considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France ? Rien n’est moins sûr…

La suite après cette publicité

Oui, Antoine Griezmann est aux côtés de Zinedine Zidane et Michel Platini

Dans un premier temps, prenons le parti de 90% de l’opinion publique ce lundi en se persuadant qu’Antoine Griezmann est effectivement l’une des trois légendes de l’histoire de l’équipe de France. Bien que les statuts de Zinedine Zidane, visage de la première Coupe du monde de la France, et Michel Platini, héros du premier trophée de l’histoire de l’EDF, ne soient jamais remis en question, il faut désormais savoir si le natif de Mâcon complète ce podium. Force est de constater que Griezmann a un bilan comptable qui lui permet d’y prétendre sérieusement. Meilleur passeur de l’histoire de la sélection et quatrième meilleur buteur de cette dernière, le joueur de 33 ans détient également le record du nombre de matches joués avec 84 entre août 2017 et novembre 2023. Homme de base de Didier Deschamps, le seul sélectionneur qu’il aura connu sur cette période, Antoine Griezmann aura été prépondérant durant plusieurs compétitions pendant ses 10 ans de vie au château de Clairefontaine.

À lire

Atlético - Real Madrid : un photographe français tire la sonnette d’alarme sur les chants racistes

Joueur au QI foot élevé, il sera rentré dans le cœur des Français dès l’Euro 2016. Meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, il aura néanmoins échoué en finale face au Portugal, l’autre pays qu’il aurait pu représenter. Après les pleurs, qui avaient marqué les Français lors de son premier grand tournoi, la Coupe du monde 2014, Griezmann a trouvé la jouissance ultime avec les Bleus en 2018. Excellent lors de la Coupe du monde en Russie, le numéro 7 des Bleus aura été prépondérant au succès des siens dans la compétition. Plaque tournante de la France, il aura également eu un bilan comptable plus qu’honorable durant le tournoi avec quatre buts et deux passes décisives. Outre ces deux tournois de haute voltige, Antoine Griezmann aura quand même enchaîné les grandes performances avec les Bleus durant une longue période. Même quand cela n’allait pas avec le Barça, le gros crash de sa carrière, Griezmann avait réussi à maintenir un niveau plus qu’enviable sous les ordres de Didier Deschamps. Lors de la Coupe du monde 2022, il avait trouvé les ressources pour réaliser un tournoi de haute voltige après son Euro 2021 d’une médiocrité abyssale.

La suite après cette publicité

Au-delà des simples performances sportives, il y a aussi le symbole Griezmann. Beau gosse et moins clivant que certains de ses prédécesseurs plus talentueux comme Franck Ribéry, Karim Benzema voire Samir Nasri, le gaucher a été l’un de ceux qui ont réconcilié le peuple français avec les Bleus. Au sortir du chaos de Knysna et d’une sélection moribonde à l’Euro 2012, il a été le visage poupon de la réponse française et de la remontée de la sélection des bas-fonds sportifs au Graal de 2018. Arrivé sûrement au bon moment au bon endroit, il aura su estimer l’importance qu’avait l’équipe de France dans une carrière pour construire sa légende dessus. Symbole de longévité et clef de voûte de l’une des équipes de France les plus victorieuses de l’histoire, il a démontré qu’il pouvait faire gagner son équipe à lui seul sur plusieurs matches restés dans la légende comme sa demi-finale de l’Euro 2016 contre l’Allemagne.

Non, Antoine Griezmann n’est pas la troisième légende de l’Équipe de France

De l’autre côté, il y a le nom «Griezmann» qui signifie beaucoup. Bien que cela soit dorénavant devenu une "unpopular opinion" comme diraient les jeunes, il est tout à fait possible de penser qu’Antoine Griezmann n’est pas dans le top 3 des plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Alors que sa carrière se construit assez majoritairement sur ses prouesses en équipe de France, cela représenterait un terrible affront pour lui qui a connu plusieurs déceptions en club malgré un statut de légende avec l’Atlético de Madrid. Sportivement, le bilan d’Antoine Griezmann avec la France est reluisant, mais l’avènement de Kylian Mbappé comme l’atout numéro 1 des Bleus aura mené lentement à sa chute. Bien que leur cohabitation aura fait des ravages en 2018, Antoine Griezmann a finalement dû encaisser un déclassement logique contre plus décisif et talentueux que lui. Troisième roue du carrosse lors de l’Euro 2021 et la Ligue des Nations 2021 avec le retour inoubliable et fantastique de Karim Benzema aux manettes, Griezmann a semblé traîner son spleen durant cette période. Pour autant, leur entente sur le pré a parfois été prometteuse, à l’image d’une rencontre face à la Finlande à Lyon, où les deux hommes avaient livré un récital. Et même quand le Ballon d’Or 2022 n’était plus là pour la Coupe du monde au Qatar, Griezmann n’a jamais retrouvé son lustre d’antan par la suite. Et ne lui a pas apporté son soutien publiquement suite à sa blessure, là où Benzema a souvent soutenu le numéro 7 par le passé.

La suite après cette publicité

Comprenez vous la décision d'Antoine Griezmann de dire stop aux Bleus ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Auteur d’une Coupe du monde 2022 de haut niveau, il aura réalisé une finale catastrophique. Suite à cette finale, Griezmann a poursuivi sa disette inquiétante de 16 matches sans marquer de novembre 2021 à mars 2023. C’est également à cette période qu’il a vu Didier Deschamps donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, un déclassement qui a sonné le glas des bonnes performances du joueur formé à la Real Sociedad en Bleu. Tout comme le Bondynois, l’ancien du FC Barcelone sera totalement passé à côté de son Euro 2024 où il aura été mauvais dans un rôle de milieu relayeur forcément nouveau pour lui. Dès lors, malgré cette belle carrière en équipe de France, Antoine Griezmann n’est pas l’un des trois plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Alors qu’il le dépassera assurément dans les prochaines années, Kylian Mbappé peut légitimement penser qu’il est devant lui, au même titre qu’un Thierry Henry qui est sûrement devant les deux dans la hiérarchie. Vainqueuse de la Coupe du monde 1998, l’ancienne idole d’Arsenal est également détentrice de l’Euro 2000, chose que ses deux successeurs n’ont pas, et a pendant longtemps été le détenteur du record de buts et de passes décisives avec la sélection tricolore.

Pris en grippe par le public français après le scandale de la main contre l’Irlande en 2009, Thierry Henry paye certainement sa personnalité plus clivante dans ce débat face à la personnalité bien plus lisse de Griezmann. Malgré plusieurs prises de position sociétales bienvenues, Antoine Griezmann n’aura jamais été un vecteur d’unité aussi grand qu’a pu l’être un Zinedine Zidane en son temps ou même Karim Benzema à son retour en sélection. On peut aussi incorporer Olivier Giroud dans ce débat. Impeccable dans l’état d’esprit et s’étant frayé un chemin contre vents et marées, l’attaquant de 38 ans a le même palmarès que Griezmann et peut se targuer d’être le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. De là à être considéré comme une plus grande légende de l’équipe de France que son ancien comparse ? Le débat est permis… Dès lors, il est important de faire retomber la culture de l’instant autour de la retraite internationale d’Antoine Griezmann. Assurément présent dans le top 5 des plus grandes légendes des Bleus, sa place à la table de Michel Platini et Zinedine Zidane est loin d’être assurée. Alors qu’il clamait qu’il avait sa chaise dans celle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, voilà sûrement une nouvelle désillusion pour le joueur de 33 ans. Ayant une appétence particulière pour le storytelling, à l’image de son reportage inspiré de "The Decision" de LeBron James pour rejoindre le Barça, un retour en Bleu n’est pas à exclure. Il aura alors l’occasion de prouver qu’il est le troisième visage de l’histoire de l’équipe de France alors que le miroir est encore empli de buée aux côtés de Zizou et Platoche…