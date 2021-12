Manchester United : une belle porte de sortie s'ouvre pour Anthony Martial

La suite après cette publicité

Si le FC Barcelone risque d'agiter le mercato hivernal à venir, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, une autre formation pourrait également être très active dans les prochaines semaines : la Juventus. Qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions mais pas au top en Serie A avec une septième place, la Vieille Dame va vouloir apporter un peu de fraîcheur à son effectif cet hiver, et Massimiliano Allegri a déjà dressé une belle shopping-list.

Entre Federico Gatti, Nicolo Rovella, Denis Zakaria, Aurélien Tchouaméni, Mauro Icardi, Gianluca Scamacca ou encore Anthony Martial, les Bianconeri ne manquent pas d'envies pour ce marché des transferts. Mais la priorité risque d'être l'attaquant français de Manchester United. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport fait le point sur le dossier Martial, qui joue beaucoup moins avec les Red Devils à cause de blessures notamment (10 apparitions, 1 but). Et la Juve va tout faire pour le recruter.

Un prêt pour Martial en janvier ?

Le quotidien au papier rose explique que l'élément offensif de Sassusolo Gianluca Scamacca ne pourra être recruté que l'été prochain, et que Dusan Vlahovic (Fiorentina), autre cible des Turinois, est beaucoup trop courtisé. Du coup, l'arrivée d'Anthony Martial semble plus simple à finaliser. Un prêt dès le mois de janvier est évoqué dans les colonnes du média transalpin, tandis qu'un transfert sec ne semble pas vraiment d'actualité. Et une arrivée en Italie pourrait être bénéfique pour l'attaquant français, qui va devoir se relancer.

D'ailleurs, il y a peu, l'entraîneur de MU Ralf Rangnick avait répondu à Anthony Martial et son agent sur son avenir : «s'il souhaite partir, c'est le joueur qui doit en informer le club ou moi-même. Je ne communique pas avec les agents via les médias. Le joueur n'a pas parlé de cela avec nous ou moi.» En tout cas, en cas de départ de l'ancien Lyonnais, le club anglais semble déjà avoir trouvé son remplaçant puisque The Telegraph affirme qu'Anthony Elanga (19 ans) a déjà impressionné le technicien norvégien avec les jeunes du club.