Mercato : la shopping-list de folie de la Juventus

La suite après cette publicité

Avec l'arrivée, ou plutôt le retour de Massimiliano Allegri sur son banc de touche, la Juventus pensait peut-être revenir sur le devant de la scène en Italie. Mais il n'en est rien pour le moment. Après dix-sept journées de Serie A, les Bianconeri pointent à la septième place, à douze point du leader intériste. La formation turinoise a plus de mal cette saison même si elle a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, où elle affrontera Villarreal. Mais du coup, pour pouvoir batailler en C1 et remonter en Championnat, la Juve va peut-être devoir chambouler son effectif cet hiver.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport consacre sa Une et plusieurs pages internes au futur marché des transferts de la Vieille Dame, et on peut dire qu'il y a du beau monde dans les petits papiers des dirigeants. Bien évidemment, la Juventus va aussi devoir dégraisser mais le club du Piémont semble avoir tout prévu. Concernant la défense, Daniele Rugani pourrait être remplacé par Federico Gatti, très performant avec Frosinone en Serie B. Mais c'est un peu plus haut sur le terrain que l'équipe de Massimiliano Allegri pourrait faire de belles affaires.

Massimiliano Allegri aime deux joueurs de Ligue 1

Alors qu'Arthur et Aaron Ramsey pourraient aller voir ailleurs dans quelques semaines, la Juve pense à deux profils intéressants pour son entrejeu : Nicolo Rovella (Genoa) et Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach). Le nom d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) avait aussi été évoqué et c'est Tuttosport qui en parle sur sa Une ce jeudi... L'autre média italien rappelle d'ailleurs que l'ancien club de CR7 vise également Mauro Icardi, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a peu puisque sa femme et agent Wanda Nara a déjà rencontré Andrea Agnelli. Mais ce n'est pas tout.

De son côté, La Gazzetta dello Sport avance que les dirigeants turinois ont aussi d'autres joueurs dans leur viseur pour le secteur offensif. Anthony Martial (Manchester United) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) ont aussi leur visage dans le papier rose aujourd'hui, puisque l'Espagnol Alvaro Morata n'est que prêté par l'Atlético de Madrid pour le moment. Bref, la Juventus déborde d'idées pour son mercato hivernal 2022 mais il va certainement falloir faire des choix.