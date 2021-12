Mercato PSG : le clan Icardi a rencontré la Juventus

La suite après cette publicité

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain a été grandiose. Outre les arrivées de Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi, le club de la capitale a mis la main sur Sergio Ramos, qui enchaîne cependant les blessures, et surtout Lionel Messi, qui n'a pas réussi à prolonger son contrat au FC Barcelone. Mais à force de recruter, les Parisiens se retrouvent avec un effectif pléthorique et certains joueurs passent de la lumière à l'ombre.

C'est le cas en attaque de Mauro Icardi. Avec notamment un trio Messi-Mbappé-Neymar, l'international argentin (8 sélections, 1 but) n'a plus vraiment sa chance au Paris SG, et ce dernier, qui n'a quasiment disputé que des bouts de match depuis le lancement de la saison 2021-2022 (17 apparitions TCC, 3 buts), a des envies d'ailleurs. De son côté, le club de la capitale va devoir dégraisser et forcément, l'ancien élément de l'Inter est dans la liste comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Du coup, ça s'active en coulisses...

Wanda Nara a eu une réunion avec le boss de la Juve

D'après nos informations, la femme et agent du joueur Wanda Nara a rencontré cette semaine le président de la Juventus, Andrea Agnelli, à Turin. Les deux parties ont notamment échangé sur la situation de Mauro Icardi et l'homme fort de la Vieille Dame a fait part de son fort intérêt à celle-ci. Les Bianconeri aimeraient ainsi se faire prêter le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, dès cet hiver, mais il n'est pas question de transfert sec du côté de la Juve. Mais ce n'est pas tout.

En plus d'avoir rencontré Andrea Agnelli, nous sommes en mesure de vous affirmer que Wanda Nara discute également avec d'autres écuries, notamment italiennes, pour prendre la température à droite, à gauche. L'objectif semble donc clair pour le clan Icardi : repartir en Italie dès le mercato hivernal afin que Mauro relance sa carrière, lui qui traîne un peu son spleen dans l'Hexagone.