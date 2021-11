Mercato PSG : Mauro Icardi a des envies de départ

Devinez où Mauro Icardi passe quelques jours de repos durant la trêve internationale ? Non sélectionné avec l'Argentine, qui a disposé de l'Uruguay cette nuit (1-0), l'attaquant est parti se ressourcer à Milan (puis à Dubaï), la ville qu'il avait quittée à contrecœur pour rejoindre le PSG en 2019, la ville qui représente ses plus belles années, lorsqu'il était le buteur vedette de l'Inter Milan.

A la recherche du bonheur perdu, en quête de rédemption auprès de sa femme et agent Wanda Nara, Icardi se pose des questions. Et commence à trouver des réponses. Selon nos informations, l'Argentin, comme l'été dernier, a toujours des envies de départ, où il est devenu un remplaçant de luxe, second couteau derrière les méga-stars Messi, Neymar et Mbappé. Pour avoir une chance de débuter un match, il a bien compris qu'il fallait qu'un de ces hommes, voire Di Maria en plus, soit absent.

Un retour en Italie ?

Entre son couple qui bat de l'aile et son temps de jeu en baisse (seulement 5 titularisations cette saison), Icardi a la sensation que rien ne tourne dans le bon sens pour lui depuis qu'il a rejoint la capitale française, après des débuts pourtant convaincants en 2019-2020. Icardi a pu le constater lors des deux dernières rencontres (rentré à la 90e minute contre Leipzig, seulement 5 minutes contre Bordeaux), il n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino.

Son envie est claire : retrouver un club plus calme, où il serait un élément majeur, et où il pourrait s'occuper de sa famille. Si une opportunité se présente en janvier, il l'étudiera. Evidemment, les regards vont se tourner du côté de l'Italie, mais il faudra trouver un club intéressé et capable de payer une somme conséquente au PSG, même si la valeur de l'attaquant de 28 ans a considérablement chuté (recruté 50 M€ par le club francilien, il est évalué à 35 M€ par Transfermarkt aujourd'hui). L'été dernier, l'ancien Intériste était prêt à rejoindre la Juventus, qui n'avait pas pu obtenir un accord avec le Paris Saint-Germain.