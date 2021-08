PSG : la Juventus fait le forcing pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Les débuts de Lionel Messi face à Reims et le feuilleton Mbappé. Autant dire que l'actualité du Paris Saint-Germain est plutôt riche au moment où ces lignes sont écrites, et ce n'est pas tout. D'autres joueurs pourraient aussi quitter la capitale française dans les prochains jours. C'est le cas de Mauro Icardi notamment. L'attaquant argentin ne fait toujours pas l'unanimité du côté de Paris et ces derniers jours, la rumeur d'un retour en Italie est encore revenue sur la table, avec la Juventus comme équipe la plus intéressée.

Et selon nos informations, l'équipe du Piémont est bel et bien séduite par celui qui a tant fait trembler les filets lors de son aventure à l'Inter. Massimiliano Allegri le veut absolument et le mauvais résultat de la Juventus face à Empoli (0-1) a même accéléré les discussions. Le tacticien transalpin a déjà fait savoir au joueur passé par La Masia qu'il serait son numéro 9 titulaire en cas d'arrivée à Turin ces prochains jours.

Le joueur est ouvert à un départ

Et qu'en pense le Paris Saint-Germain alors ? Toujours d'après nos sources, Leonardo a déjà discuté avec l'agent du joueur. Si les Turinois ne proposent pour l'instant qu'un prêt, le directeur sportif brésilien a fait savoir à l'entourage de l'attaquant qu'il veut récupérer du cash. Tout va aussi dépendre de l'issue du dossier Mbappé, puisqu'en cas de départ du Français, le PSG veut compter sur Icardi, actuellement vu comme un joker.

Le principal concerné lui sait déjà qu'il n'est pas vraiment dans les plans de son compatriote, et qu'il n'aura qu'un temps de jeu assez faible s'il reste à Paris pour cet exercice 2021/2022. Même s'il se sent bien dans la capitale française, l'Argentin est clairement tenté par un départ du Paris Saint-Germain, avec qui il n'a été titulaire qu'à onze reprises en championnat la saison dernière (vingt apparitions au total). Un nouveau dossier chaud à gérer d'ici mardi soir...