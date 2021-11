Qualifs CdM 2022 : sans Lionel Messi au coup d'envoi, l'Argentine s'en sort dans la douleur face à l'Uruguay

Au lendemain de la qualification du Brésil grâce à sa courte victoire contre la Colombie, l'Argentine était attendue dans la nuit de vendredi à samedi avec un déplacement en Uruguay, au Campeón del Siglo de Montevideo. Une rencontre importante pour l'Albiceleste, mais aussi la Celeste, qui n'était pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 et qui avait besoin d'une victoire pour s'en rapprocher. Mais surtout, tous les regards étaient tournés vers la composition d'équipe de Lionel Scaloni pour savoir si Lionel Messi allait être titulaire ou non, lui qui était arrivé blessé au rassemblement après avoir manqué les deux derniers matches du PSG.

Comme attendu, le sélectionneur argentin n'a pris aucun risque et a laissé «La Pulga» sur le banc au coup d'envoi, optant pour un 4-3-3 avec un trio Di Maria-Martinez-Dybala aux avant-postes. En face, Oscar Tabarez sortait un 4-1-4-1 avec Suarez seul en pointe. Et qu'on le dise tout de suite, les Argentins ont souffert du début à la fin, surtout en première période. Mais au final, ils s'en sont sortis. Il a fallu une superbe frappe enroulée d'Angel Di Maria dans la lucarne pour libérer les siens rapidement (7e, 0-1). Mais la partie a été très longue pour l'Argentine.

Environ quinze minutes de jeu pour Messi

Entre le sauvetage d'Emiliano Martinez devant Nahitan Nandez juste après le coup d'envoi, le coup-franc de Luis Suarez, son tir dans le petit filet mais surtout sa double occasion avec le poteau, ou encore la tentative cadrée de Matias Vecino, l'Argentine a frôlé la catastrophe avant la mi-temps. Heureusement, le second acte a été bien meilleur pour Angel Di Maria et ses partenaires même si les Uruguayens ont encore eu plusieurs opportunités. L'entrée de Lionel Messi à la 76e minute à la place de Giovani Lo Celso n'a pas changé grand-chose mais le joueur du PSG a retrouvé quelques sensations avant le choc contre le Brésil (mercredi, 0h30).

Car lors de ce choc, l'Argentine de Lionel Scaloni pourra encore faire un pas de plus vers la Coupe du Monde 2022 en cas de succès. Qu'on se le dise clairement, le billet pour le Mondial sera même quasiment dans la poche puisqu'il faudrait alors un improbable scénario pour ne pas voir l'Albiceleste au Qatar. Même en cas de contre-performance, Lionel Messi et les siens auront toujours leur destin entre leurs mains. Ce que n'a déjà plus l'Uruguay, sixième de la zone Amérique du Sud avec seize unités. Et face à la Bolivie mardi soir (21h), Luis Suarez et ses compatriotes n'auront eux pas le droit à l'erreur.

