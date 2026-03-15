Un club espagnol refuse d’être l’hôte de la Coupe du Monde 2030

Nouveau coup de théâtre en Espagne, et plus précisément à La Corogne. En effet, la Coupe du monde 2030, qui aura notamment lieu dans le pays, initialement prévue sur onze sites, ne comptera désormais plus que neuf stades, d’après les dernières informations relayés par AS. Malaga a été le premier à se retirer, faute de solution pour la réforme de son antre, suivi huit mois plus tard de l’autre club de deuxième division, pour des raisons similaires. La source explique que la maire, Inés Rey, et le président du Deportivo, Juan Carlos Escotet, ont récemment signé un nouvel accord pour moderniser le stade Riazor, mais sans l’adapter aux exigences de la FIFA, qui demande une capacité minimale de 40 000 spectateurs. Le problème naît bel et bien ici.

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Avec une capacité actuelle de 32 471 places et une fréquentation moyenne de 25 000 spectateurs, l’enceinte de l’actuel second de la ligue ne pouvait pas répondre aux critères de la FIFA sans engendrer des coûts importants et des gradins vides. Le projet, retardé par l’absence d’investisseurs et le manque de coordination entre la mairie et la formation espagnole, a donc laissé des incertitudes quant à sa progression. Des solutions alternatives, comme une tribune amovible ou un terrain supplémentaire, ont été envisagées, mais n’ont jamais été concrétisées par la suite. Le retrait définitif de la ville de ce projet aux multiples objectifs laisse donc l’Espagne dans un fossé, qui semble s’agrandir, pour ne pas dire vaciller, à quatre ans du lancement de la compétition internationale.