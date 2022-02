Robert Pirès revient sur sa tentative de penalty à deux avec Thierry Henry

Interviewé ce dimanche par le journal L’Équipe, l’ancien milieu d’Arsenal Robert Pirès est revenu sur l’épisode du penalty joué à deux avec Thierry Henry. Il évoque ce penalty comme étant le « moment où il s’est senti le plus bête». En octobre 2005, alors qu’Arsenal mène 1-0 face à Manchester City, Thierry Henry décide à vingt minutes de la fin de tenter un penalty à deux avec son partenaire. « Titi est un grand fan de Cruyff qui l'avait réalisé et réussi. On en avait parlé la veille, j'avais dit oui. Mais entre l'entraînement et la compète ce n'est pas pareil. Alors quand il est venu vers moi pour me dire : "On le tente", je n'étais pas chaud... Je n'étais pas prêt et c'est pour ça que je l'ai foiré ! » explique l’ancien milieu des Bleus.

La passe loupée de Pires pour son buteur avait permis à City d’obtenir un coup franc et de se dégager. « Un vrai moment de solitude ! Les jours d'après, les Anglais ne m'ont pas fait de cadeaux ! Un jour, Ronaldinho m'a dit : "Le football, c'est la fantaisie, que ça marche ou pas." Là ça n'a pas fonctionné. Mais il faut faire plaisir au public » raconte l'ancien Messin. Les Gunners avaient cependant remporté la rencontre 1-0 grâce à un but sur penalty de Robert Pirès...