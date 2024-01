Liga : Las Palmas étrille Villarreal

Le Sous-Marin jaune coule. Ce samedi, Las Palmas a écrasé Villarreal (3-0) à l’occasion de la 20e journée de Liga. Les Amarillos ont glâné trois points grâce à un doublé de Kirian Rodriguez (8e, 63e) et un but de Juanma Herzog (51e). Un succès précieux pour les locaux qui s’emparent provisoirement de la septième place du classement de Liga (avec 28 points) en attendant les autres rencontres de la journée, notamment du Real Betis, de Getafe et de Valence.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Las Palmas 28 20 2 8 4 8 19 17 15 Villarreal 19 20 -14 5 4 11 27 41

De leur côté, les hommes de Marcelino s’enfoncent dans la crise et pointent à la 14e place du classement (avec 19 points). Il s’agit de la troisième défaite de rang pour Villarreal, après les revers en Coupe du Roi contre Salamanca aux tirs aux buts et celle à Valence le 2 janvier (3-1). L’année 2024 commence terriblement mal pour Villarreal…