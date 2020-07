Lille : une mystérieuse offensive est arrivée pour Gabriel

Joueur du LOSC depuis la saison 2016/2017, Gabriel Magalhães (22 ans) a bourlingué du côté du Dinamo Zagreb et de Troyes avant d’exploser vraiment cette saison (24 apparitions en Ligue 1, 1 but). De quoi faire grimper sa cote sur le marché. Et ça tombe bien car les Nordistes ont besoin de liquidités.

Lié aux Dogues jusqu’en 2023, le Brésilien a été envoyé au Napoli (dans le deal avec Victor Osimhen) ainsi qu’à Everton. A chaque fois, des offres comprises entre 22 M€ et 30 M€ ont été évoquées. Mais cet après-midi, Skysports révèle qu’un deuxième club de Premier League, dont l’identité n’a pas filtré, a proposé au LOSC un chèque de plus de 25 M€. Affaire à suivre.