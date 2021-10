CAN 2021, Liverpool : Jürgen Klopp veut réduire l’absence de ses internationaux

La Coupe d’Afrique des Nations 2021 approche et les clubs commencent à anticiper la future absence de leurs internationaux africains. La compétition se déroulera du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun, mais les règles de la FIFA prévoient que les sélections puissent demander à ce que leurs joueurs soient libérés le 27 décembre.

Jürgen Klopp, qui devra faire avec les absences de Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keita, veut négocier avec leurs équipes nationales respectives afin de les libérer en janvier, indique The Mirror. Cela lui permettrait de pouvoir compter sur eux pour deux déplacements importants des Reds à Leicester le 28 décembre et à Chelsea le 2 janvier.