Le cadeau du Real Madrid à Jude Bellingham après l’arrivée de Kylian Mbappé

Après une première saison réussie sur le plan collectif et individuel au Real Madrid, Jude Bellingham va désormais avoir un statut encore plus important, notamment au niveau salarial. D’après Ok Diario, l’international anglais (36 sélections) a vu son salaire augmenté il y a quelques jours. Bellingham va maintenant toucher 15 millions d’euros nets par saison, soit le même salaire que Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Une augmentation de revenu que va également percevoir Vinícius Júnior et qui était prévue depuis plusieurs semaines. Cette décision s’explique notamment par le souhait de Florentino Pérez de récompenser ses meilleures stars.