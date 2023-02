JT Foot Mercato : Kylian Mbappé chasse d’autres records fous avec le PSG

La légende Mbappé

Kylian Mbappé a éteint le Vélodrome avec un doublé et une passe décisive pour Messi, permettant au PSG de remporter le match 3 buts à 0 face à l’Olympique de Marseille. En plus de conserver son invincibilité face à l’ennemi juré, Mbappé a encore amélioré ses folles stats face à l’OM. En 12 Classiques, la star du PSG a marqué à 9 reprises. Elle n’est désormais plus qu’à 2 buts de Zlatan Ibrahimović, meilleur buteur des PSG-OM avec 11 réalisations. Pour le natif de Bondy, c’est une journée de boulot classique, comme il a pu le répéter à maintes reprises dans le vestiaire. Mais en réalité, c’était un peu plus que ça puisque le Français est un peu plus rentré dans l’histoire du PSG en devenant le co-meilleur buteur de l’histoire du club. Avec ses 200 buts, il égale un certain Edinson Cavani. Un record qui pourrait tomber dès ce samedi lors du match de championnat face au FC Nantes. A seulement 24 ans, Kylian Mbappé s’inscrit déjà comme une légende du Paris Saint-Germain. Et il a encore de sacrés records à aller chercher, comme celui de meilleur buteur du PSG en Ligue 1 et en Coupe de France. Avec 136 buts dans le championnat français, le "Kyks" n’est qu’à deux longueurs du Matador. En Coupe de France, il reste coincé à 27 buts et devra attendre la saison prochaine pour aller chercher François M’Pelé et ses 28 réalisations. Parmi les autres records atteignables, il y a celui de meilleur buteur au Parc des Princes. Il en compte actuellement 93 contre 110 pour Edinson Cavani. Enfin, le Graal suprême pour le natif de Bondy serait certainement celui de devenir le meilleur passeur du club, record détenu par Ángel Di María et ses 112 passes.

Mbappé vedette à Madrid ?

Le show Mbappé face à l’OM a relancé un débat en Espagne : faut-il toujours recruter Kylian Mbappé alors qu’un certain Vinicius Jr est au sommet de son art et évolue au même poste ? La balance penchait pour le Brésilien, surtout après sa grosse performance face à Liverpool en Ligue des Champions. Certaines légendes du club madrilène étaient même unanimes. Le flanc gauche est réservé à Vini et si Mbappé venait à signer dans la capitale espagnole, ce serait en tant que star évidemment, mais pas vedette et patron de l’équipe. Guti a même lâché une punchline pleine de rancœur sur le plateau d’El Chiringuito: « Kylian Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse ». Eh bien hier, le débat a de nouveau divisé sur le plateau de la célèbre émission espagnole. Javier Balboa, ancien joueur du Real Madrid, a notamment confirmé que pour lui, Mbappé n’a pas d’égal. « Il n’y a pas photo entre Vinicius et Mbappé. Je continue de dire que Mbappé est devant, il est beaucoup plus efficace, il est meilleur finisseur. Vinicius est très bon, mais ce n’est pas Mbappé », s’est-il exprimé. Même le présentateur Josep Pedrerol n’est plus aussi catégorique. « Mbappé… Il n’est pas mauvais ce Mbappé. L’autre jour, quelqu’un disait qu’il y a Vinicius à gauche, que Mbappé n’a pas sa place…», a-t-il lâché.

Numéro 9 de l’Albiceleste lors du Mondial, Julian Alvarez a pris une tout autre autre dimension. Remplaçant au coup d’envoi de la compétition, l’attaquant de 23 ans a réussi à inverser la tendance et ainsi prendre la place de Lautaro Martinez pour devenir le parfait complément de Lionel Messi. Il a terminé le Mondial à la 3ème place du classement des buteurs avec 4 réalisations en 7 matchs. Julian Alvarez pensait revenir du Qatar avec un tout autre statut, mais c’était sans compter sur la présence du cyborg norvégien Erling Haaland qui ravage tout sur son passage. Cantonné à un rôle de doublure, l’Argentin veut plus, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, Julián Álvarez aimerait discuter augmentation. Mais les dirigeants des Cityzens n’ont pour le moment pas entamé les négociations. Ce qui pousserait le joueur à réfléchir à son avenir selon le Mundo Deportivo. Le média espagnol révèle même que ce dernier serait tenté par un prêt au FC Barcelone pour grappiller du temps de jeu. Le Barça, qui était déjà intéressé par son profil avant qu’il ne choisisse de rallier Manchester City, voit forcément d’un bon œil une possible arrivée d’un jeune attaquant très prometteur.