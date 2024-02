Reims - Lens : les compositions officielles

La vingt-deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre le Stade de Reims et le Racing Club de Lens. A domicile, les Champenois s’organisent dans un 3-4-3 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yunis Abdelhamid, Joseph Okumu et Emmanuel Agbadou en défense. Le milieu de terrain est composé de Marshall Munetsi et Teddy Teuma avec Thomas Foket et Sergio Akieme dans des rôles de pistons. Junya Ito et Reda Khadra épaulent le buteur Oumar Diakité.

De leur côté, les Nordistes s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Facundo Medina. Nampalys Mendy et Salis Abdul Samed constituent le milieu de terrain avec Jhoanner Chavez et Premiszlaw Frankoswki dans les couloirs. Devant, Angelo Fulgini et Adrien Thomasson sont associés à Wesley Saïd.

Les compositions

Stade de Reims : Diouf - Agbadou, Okumu, Abdelhamid - Fokey, Teuma, Munetsi, Akieme - Ito, Diakité, Khadra

RC Lens : Samba - Khusanov, Danso, Medina - Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Chavez - Fulgini, Thomasson - Saïd