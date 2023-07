Accord Montpellier-Leicester pour le transfert de Stephy Mavididi

Alors que le Montpellier HSC prépare en coulisse le départ de son attaquant international Espoirs Elye Wahi (20 ans), c’est un autre élément du secteur offensif qui va bientôt quitter le stade de la Mosson cet été. Il s’agit de l’ailier anglais Stephy Mavididi, arrivé il y a deux ans en provenance de la Juventus.

En effet, selon nos informations, un accord vient d’être trouvé entre le MHSC et Leicester pour le transfert du joueur de 25 ans, auteur de 21 buts et 5 passes décisives en 98 matches sous le maillot orange et bleu. Le douzième de Ligue 1 la saison passée recevra un chèque de 7,5 millions d’euros, assorti de 10% sur une future revente. La visite médicale est d’ailleurs prévue demain pour boucler son départ chez les Foxes, relégués en Championship.

