FC Barcelone : Xavi pense à mettre João Félix sur la touche !

Félix à Barcelone, ça avait plutôt bien commencé. S’il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques quant à son arrivée en terres catalanes, le Portugais s’était chargé de dissiper ce nuage de doutes avec de bien belles performances. Il avait signé un très gros mois de septembre, provocant ainsi une certaine enflammade chez nos voisins espagnols. Certains lui avaient déjà remis la couronne de leader offensif de ce FC Barcelone, tant il avait réussi à faire étalage de son talent, de sa créativité et de sa qualité technique.

Seulement, ces bonnes sensations n’ont pas duré bien longtemps. Pas forcément aidé par une animation offensive loin d’être flamboyante, il faut le signaler, le joueur qui appartient à l’Atlético de Madrid est peu à peu retombé dans ses travers. A savoir, un manque de régularité énorme et une certaine nonchalance sur la pelouse. Face à Almeria (victoire 3-2), Xavi l’avait même remplacé à la pause, le tenant pour responsable du premier but inscrit par l’équipe andalouse, n’ayant pas fait les efforts nécessaires à la récupération.

Un dossier qui divise en interne

En ce début d’année 2024, le quotidien AS en rajoute une couche. Le journal insiste sur le fait que Xavi n’ait pas satisfait du Portugais. Ce dernier pourrait même perdre sa place dans le onze titulaire pour le prochain match de Liga face à Las Palmas. Indiscutable jusqu’ici, il aurait épuisé la patience de l’ancien milieu de terrain qui veut faire des changements dans sa compo, qui commenceront donc par sortir le Lusitanien des onze joueurs de départ. Un message fort envoyé par le coach, et qui confirme une énorme préoccupation quant au Portugais en interne.

En début de saison, il était déjà question de le recruter de façon définitive, mais aujourd’hui, on en est encore bien loin et tout indique que le joueur, s’il continue à ce niveau, reviendra à Madrid. Le média confirme que la direction hésite clairement à faire une offre à l’Atlético aujourd’hui. Pour rappel, les médias indiquent depuis le début de saison qu’au départ, Xavi n’était pas forcément séduit par Félix, et que c’est Joan Laporta, proche de Mendes, qui a fait le forcing pour le faire venir. Ce qui est à prendre en compte donc lorsqu’on évoque l’avenir du joueur…