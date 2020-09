FC Barcelone : Ronald Koeman confirme qu'il veut bien Memphis Depay

Jean-Michel Aulas et Juninho l'ont dit et répété ce mardi, en marge de Montpellier-Olympique Lyonnais (2-1, 1ère journée de Ligue 1), il n'y a pas d'offres du FC Barcelone pour Memphis Depay (26 ans). On est donc bien loin de l'accord annoncé un peu plus tôt dans la journée par le quotidien néerlandais De Telegraaf. Toujours est-il que, malgré ce statu quo, l'opération est bel et bien en marche.

En effet, Ronald Koeman, nouveau coach blaugrana, a assuré ce mardi lors d'une interview aux Pays-Bas, accordée à Fox Sports, que l'attaquant de l'OL était bien sa priorité. Toutefois, son message était clair : «il faut d'abord vendre pour que Memphis puisse venir».

🆕 Koeman benadrukt: "Eerst verkopen voordat Memphis kan komen."



Lees hier het hele artikel.https://t.co/Au8hdZOMic — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 15, 2020

Le Barça est bloqué...

En résumé, tant que le Barça n'aura pas réglé les cas Arturo Vidal (33 ans, en partance pour l'Inter qui attend toutefois le départ de Diego Godin pour libérer une place d'extra-communautaire) et Luis Suarez (33 ans, qui a décliné l'option Juventus mais souhaite toujours aller voir ailleurs), il ne pourra pas formuler d'offre à l'OL pour son international oranje (54 sélections, 19 réalisations).

Koeman, lui, n'attend que ça. Il a érigé l'arrivée de son compatriote, qu'il a eu sous ses ordres en sélection, comme priorité, et ce, depuis bien longtemps. L'ancien Mancunien, lui aussi, est partant pour rejoindre le coach en Catalogne. Le feuilleton devrait donc encore durer quelques jours, voire jusqu'au 5 octobre prochain.